Sono giorni di fibrillazione. Da più parti, intendiamo dalla parte dei vari centri di calcolo internazionali, si ipotizza un cambio di circolazione sostanziale. Cambiamento che andrebbe a innescare scenari meteo climatici pienamente invernali su larga parte d’Europa.

Il Mediterraneo, come sempre, farà storia a sé. Nel senso che potrebbe rientrare appieno nelle dinamiche invernali, ma se anche il più piccolo particolare non dovesse incastrarsi al posto giusto rischiamo di dover sopportare una rimonta anticiclonica importante. O comunque di avere a che fare con nuove perturbazioni atlantiche e complicanze perturbate tutte da valutare.

Diciamo che l’ipotesi anticiclonica è quella meno battuta. I modelli previsionali ci dicono che l’Alta Pressione delle Azzorre continuerà ad avere una discreta verve meridiana, puntando costantemente in direzione della Groenlandia. Qui si andrà a strutturare un’altra figura anticiclonica, pronta ad accogliere tra le sue braccia la corrispettiva oceanica.

A quel punto l’aria fredda del Circolo Polare Artico – direttamente associabile a un ramo del Vortice Polare – avrebbe strada spianata verso sud. Ecco quindi che ampie zone del vecchio continente verrebbero coinvolte dal maltempo pienamente invernale, con nevicate copiose a bassissima quota. Ma se il blocco anticiclonico, blocco perché andrebbe a bloccare le correnti zonali, dovesse reggere ecco che il freddo piomberebbe sul Mediterraneo.

Ed è ciò che, pur a fasi alterne, ci viene mostrato dai vari centri di calcolo internazionali. Attenzione in particolare al periodo post Immacolata, ancor più a metà dicembre, perché le sorprese invernali – le bianche sorprese – potrebbero affacciarsi anche qui da noi.

Stiamo parlando di nevicate a quote collinari, stiamo parlando di un’ondata di maltempo simile a quella che ci colpì il mese di novembre 2021. All’epoca per alcune regioni fu eccezionale, questa potrebbe non esserlo per il semplice fatto che saremo a metà dicembre e che in questo periodo le ondate di freddo provenienti dall’Artico sono assolutamente normali.