METEO SINO ALL’8 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo torna a deteriorarsi, con un nuovo vortice in approfondimento sul Mediterraneo Occidentale, a ridosso delle Baleari. L’ennesima area depressionaria risulta conseguenza del contrasto fra l’aria mite afro mediterranea e quella ben più fredda europea, che in parte è scivolata verso la Spagna.

Il fronte perturbato coinvolge così l’Italia a partire dalle regioni occidentali, creando le premesse per un peggioramento importante che caratterizzerà l’intero weekend. Il maltempo coinvolgerà così in modo più diretto anche il Nord, con precipitazioni diffuse. L’ulteriore afflusso d’aria fredda comporterà nevicate a quote localmente collinari sulle Alpi.

Durante il weekend il limite delle nevicate tenderà a risalire, sotto impulso di correnti più miti meridionali. Il maltempo allenterà la morsa da lunedì, anche se persisterà una certa variabilità al Centro-Nord con precipitazioni maggiormente diffuse sul Nord-Est. Le temperature risaliranno ancora, portandosi localmente sopra media al Centro-Sud.

Quella d’inizio settimana sarà solo una tregua, in attesa poi di un nuovo peggioramento che non tarderà ad arrivare e che condizionerà il periodo dell’Immacolata. Sull’Europa Sud-Occidentale dovrebbe infatti approfondirsi una nuova area depressionaria, alimentata dalla discesa di un blocco aria fredda artica dalla Penisola Scandinavia.

NEL DETTAGLIO

Sabato 3 Dicembre: meteo perturbato fin dal mattino su parte del Centro-Nord, con rovesci anche a tratti forti tra Liguria, Toscana e Lazio. Neve sulle Alpi dai 700 metri, anche più in basso sino ai 300-400 metri tra Piemonte ed entroterra ligure. In giornata forti temporali anche al Sud, sulla fascia ionica tra Sicilia e Calabria.

Domenica 4 Dicembre: condizioni di maltempo con piogge diffuse al Nord, regioni centrali tirreniche e settori ionici. Sale il limite delle nevicate sulle Alpi oltre i 1200 metri ed in Appennino oltre i 1500 metri. Prevalenza di ampie schiarite sulle Adriatiche e al Sud.

Lunedì 5 Dicembre: un nuovo passaggio frontale porterà delle piogge al Nord e sulla Toscana, più frequenti sul Nord-Est.

Ulteriori tendenze meteo: una nuova fase perturbata dovrebbe concretizzarsi già da mercoledì 7 e poi per l’Immacolata con altre piogge e probabili nevicate anche abbondanti sulle Alpi.