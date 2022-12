METEO SINO AL 1° GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il dominio incontrastato dell’anticiclone tende a mostrare qualche piccola crepa, con meteo che pertanto tende parzialmente a deteriorarsi. Il cedimento dell’alta pressione è però solo parziale con una prima perturbazione che martedì lambirà parte dell’Italia Centro-Settentrionale, dove avremo qualche precipitazione di poco conto.

Un nuovo impulso perturbato si avvicinerà per metà settimana, preceduto da un flusso di correnti umide occidentali. La perturbazione arriverà giovedì e avrà un effetto più incisivo rispetto alla precedente. Si prevede qualche precipitazione un po’ più diffusa al Nord e su parte delle regioni centrali, mentre il Sud resterà alo riparo.

Venerdì 30 il fronte si estenderà al Centro-Sud, con delle precipitazioni sparse abbastanza diffuse lungo la fascia tirrenica e ancora su parte della Val Padana e sui Friuli. A partire da San Silvestro e poi a Capodanno si conferma il prepotente ritorno dell’alta pressione subtropicale con il cuore che si posizionerà proprio sull’Italia.

Ne deriverà un inizio di nuovo anno all’insegna della stabilità e del caldo anomalo particolarmente accentuato in montagna. Il sole non sarà presente ovunque, avremo disturbi nuvolosi al Nord e delle nebbie in pianura. Un possibile cambiamento potrebbe subentrare già dal 2-3 Gennaio, per l’avanzata di un fronte atlantico che potrebbe scalfire l’anticiclone.

NEL DETTAGLIO

Martedì 27 Dicembre 2022: locali deboli piogge interesseranno l’Emilia Romagna e il Levante Ligure, in espansione su parte del Centro Italia. I fenomeni saranno più probabili tra Toscana e Marche, ma locali pioviggini potranno cadere anche sui litorali del medio versante tirrenico e localmente sulla Campania.

Mercoledì 28 Dicembre 2022: cieli grigi e atmosfera uggiosa in Val Padana con qualche debole pioggia possibile anche sulla Liguria. Addensamenti compatti interesseranno anche le regioni tirreniche con qualche piovasco. Sole sulle regioni adriatiche, ioniche e sulle Isole Maggiori.

Giovedì 29 Dicembre 2022: interverrà una nuova perturbazione, con piogge in giornata sulla Val Padana centro-orientale e la Liguria, ma anche sulle Alpi Centro-Occidentali. Peggiora in Toscana.

Ulteriori tendenze meteo: a seguire l’anticiclone tornerà molto forte per il Capodanno, con stabilità e ancora caldo anomalo per il periodo. La fase di bel tempo non dovrebbe durare a lungo.