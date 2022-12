METEO SINO AL 25 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’alta pressione torna assoluta protagonista sull’Europa Centro-Meridionale e sull’Italia, con il ritorno a condizioni di meteo stabile che mancavano da qualche settimana. L’inverno, che col solstizio inizia ufficialmente il 21, parte così in sordina sotto l’anticiclone africano. Correnti miti oceaniche risalgono anche verso l’Europa Centro-Occidentale, ponendo fine al gelo.

Le perturbazioni sono così costrette a seguire una rotta più settentrionale, costringendo al tempo stesso l’aria gelida, che gravitava alle medie latitudini europee, ad emigrare più a nord. L’anticiclone non è sinonimo solo di bel tempo, in quanto come sempre avviene in inverno non mancano le inversioni termiche con nebbioni, foschie e nubi basse specie sul Nord Italia.

A metà settimana è atteso il cedimento parziale dell’anticiclone al Centro-Nord per il transito di una veloce perturbazione atlantica, che scalfirà solo parzialmente il dominio dell’alta pressione. Non avremo particolari conseguenze ed anzi appare probabile una nuova ripresa di condizioni stabili anticicloniche per i giorni attorno al Natale.

Oltre al bel tempo, ci sarà probabile caldo anomalo diurno soprattutto Centro-Sud. Qualche disturbo potrebbe aversi sulle regioni settentrionali, lambite dal passaggio della coda delle perturbazioni atlantiche in scorrimento sull’Europa Centro-Settentrionale. L’elemento dominante resteranno tuttavia le nebbie in Pianura Padana.

NEL DETTAGLIO

Martedì 20 Dicembre: un flusso di correnti umide, a precedere una perturbazione, determinerà un graduale aumento delle nubi al Centro-Nord. Attesa qualche debole pioggia prima in Liguria e poi sull’Alta Toscana, ma localmente anche verso la Lombardia sud-occidentale e l’ovest dell’Emilia. Tempo decisamente più soleggiato al Sud.

Mercoledì 21 Dicembre: il transito del fronte vero e proprio si farà sentire al Nord, con qualche pioggia sparsa, in rotta dal Nord-Ovest al Triveneto, e neve a partire dai 1200 metri. I fenomeni saranno più decisi in Liguria. In giornata peggiora tra Toscana, Umbria, Marche e nord Sardegna.

Giovedì 22 Dicembre: variabilità più accentuata tra Liguria e regioni tirreniche, dove saranno possibili isolati piovaschi. Nebbie in intensificazione dalla sera in Val Padana.

Ulteriori tendenze meteo: ci sarà un nuovo rinforzo dell’alta pressione, ma il Nord sarà lambito dalla coda dei fronti atlantici. Nebbie continueranno ad assediare le pianure del Nord nelle ore più fredde.