METEO SINO AL 12 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Correnti d’aria artica affluiscono sull’Europa Centro-Settentrionale, senza però influire granché sul meteo in Italia. Il flusso freddo tende ad addossarsi alle Alpi senza sfondare più a sud. Solo il Nord risulta lambito marginalmente da quest’aria fredda, mentre il contrasto con l’aria molto più mite ed umida mediterranea determina una certa instabilità sul Centro Italia.

Le condizioni meteo cambieranno in modo radicale a partire dall’Immacolata, quando è attesa l’intrusione di un fronte perturbato legato ad una depressione sulla Penisola Iberica, in fase di progressione verso levante. Ci sarà così un peggioramento, a partire dal Centro-Nord e che probabilmente condizionerà l’intero ponte festivo.

Questa perturbazione, pur sospinta dal flusso occidentale mite, interagirà con l’aria più fredda artica che nel frattempo sarà parzialmente dilagata sul Nord Italia. La neve cadrà copiosa sulle Alpi, forse fino in collina o a bassa quota al Nord-Ovest, con fiocchi almeno coreografici che potrebbero raggiungere a tratti l’altopiano cuneese.

Il lungo ponte dell’Immacolata potrebbe terminare con un ingresso d’aria più fredda più marcato. Il minimo di pressione tenderà infatti a posizionarsi sui mari italiani, fungendo da risucchio per parte dell’aria artica presente sull’Europa Centro-Settentrionale. La neve potrebbe quindi cadere fino a quote basse su alcuni tratti delle Alpi Orientali e sull’Appennino Settentrionale.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 7 Dicembre: qualche precipitazione sparsa insisterà sulle regioni centrali, tra Bassa Toscana, Umbria e Marche, ma occasionalmente anche sul Lazio. Nuvolosità irregolare indugerà al Nord con qualche possibile piovasco in Emilia Romagna. Non mancheranno estese nebbie in pianura, in parziale dissolvimento nelle ore centrali.

Giovedì 8 Dicembre: peggiora in giornata prima sul medio-alto versante tirrenico e poi al Nord, con piogge a partire da ovest e nevicate sulle Alpi Occidentali dai 600-800 metri. Prevalenza di schiarite tra il medio versante adriatico ed il Sud.

Venerdì 9 Dicembre: iniziale maltempo al Centro-Nord, con piogge e temporali diffusi. La neve cadrà a quote dapprima molto basse in Piemonte, ma con fenomeni in attenuazione al Nord-Ovest.

Ulteriori tendenze meteo: l’area ciclonica si porterà più sull’Italia, con piogge e rovesci in estensione al Sud. A fine weekend probabile ingresso d’aria più fredda con quota neve in calo anche lungo la dorsale appenninica.