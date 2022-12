METEO SINO AL 13 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo tende nuovamente a peggiorare sull’Italia, per via di una perturbazione legata ad un vortice ciclonico in approfondimento sulla Penisola Iberica. Il fronte perturbato entrerà in azione nel corso dell’Immacolata, apportando le prime piogge al Centro-Nord. Il maltempo condizionerà poi tutto il ponte sino al weekend.

La perturbazione interagirà con l’aria più fredda artica affluita in questi giorni sul Nord Italia. La neve cadrà copiosa sulle Alpi, fino in collina e localmente sino a bassa quota al Nord-Ovest con fiocchi almeno coreografici che potrebbero raggiungere a tratti l’altopiano cuneese. Forti temporali potranno interessare le aree tirreniche e la Sardegna occidentale.

Inizialmente le regioni meridionali non risentiranno del peggioramento, ma nel corso del weekend il minimo di pressione traslerà sui mari italiani, fungendo così da risucchio per parte dell’aria artica presente sull’Europa Centro-Settentrionale. Il maltempo coinvolgerà gran parte della Penisola tra sabato e domenica, con il grosso delle precipitazioni al Centro-Sud.

L’ingresso d’aria più fredda favorirà un calo termico anche al Centro-Sud per domenica e l’arrivo della neve in Appennino a quote relativamente basse. Ad inizio settimana il vortice traslerà verso i Balcani, ma riuscirà a far affluire masse d’aria più fredde verso il Nord e l’Adriatico con clima decisamente invernale su gran parte d’Italia e ancora maltempo al Sud.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 8 Dicembre: il fronte perturbato entrerà in azione prima sul medio-alto versante tirrenico e poi nel corso della sera al Nord, con piogge a partire da ovest e nevicate sulle Alpi Occidentali dai 600-800 metri, localmente anche più in basso. Prevalenza di schiarite tra il medio versante adriatico ed il Sud, a parte rovesci sulla Campania.

Venerdì 9 Dicembre: il maltempo entrerà nel vivo su buona parte del Centro-Nord, con piogge e temporali. La neve cadrà a quote dapprima molto basse in Piemonte, poi il limite delle nevicate tenderà a risalire su tutto l’Arco Alpino, pur con fenomeni in attenuazione verso sera al Nord.

Sabato 10 e Domenica 11 Dicembre: weekend compresso con il vortice posizionato sull’Italia e maltempo più accentuato al Centro-Sud. Torna la neve in Appennino da domenica.

Ulteriori tendenze meteo: avvio di settimana con clima freddo specie al Centro-Nord, il maltempo si sposta al Sud. Una nuova perturbazione da ovest è attesa da martedì 13 Dicembre.