METEO SINO AL 14 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

La breve tregua è terminata, con meteo in peggioramento per un’intensa perturbazione da ovest, collegata ad una depressione che avanza lentamente dalla Penisola Iberica. Il fronte piovoso va ad interagire con aria più fredda artica affluita negli ultimi giorni sul Nord Italia. Questa massa d’aria fredda, depositandosi nei bassi strati, ha generato il famoso “cuscinetto”.

Ci saranno così le condizioni per nevicate a quote temporaneamente molto basse al Nord-Ovest nella giornata di venerdì, anche se poi il limite delle nevicate risalirà per la rimonta d’aria più mite da sud. Non si prevede nulla di buono nemmeno per il weekend, momento nel quale il vortice di bassa pressione si porterà sull’Italia.

L’area ciclonica contribuirà a richiamare parte dell’aria fredda presente sul Centro Europa da domenica. Avremo così un calo termico anche al Centro-Sud e l’arrivo di neve in Appennino a quote localmente basse lungo la dorsale settentrionale. L’intrusione del blocco d’aria fredda potrebbe portare qualche nevicata a bassissima quota tra pianure del Nord-Est ed Emilia.

Ad inizio settimana il vortice traslerà verso i Balcani, ma riuscirà a far affluire masse d’aria più fredde verso il Nord e l’Adriatico con clima decisamente invernale su gran parte d’Italia e ancora maltempo al Sud. Non mancheranno nevicate a bassa quota sulle regioni adriatiche appenniniche. Una nuova perturbazione potrebbe giungere tra martedì e mercoledì, con possibile neve al Nord.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 9 Dicembre: condizioni di maltempo al Centro-Nord, con piogge e temporali più intensi tra Levante Ligure ed Alta Toscana. La neve cadrà a quote dapprima molto basse in Piemonte e sui fondovalle alpini, poi il limite delle nevicate tenderà a risalire su tutte le Alpi, pur con fenomeni in attenuazione entro sera su gran parte del Nord. Tempo ancora in prevalenza asciutto al Sud.

Sabato 10 Dicembre: ancora maltempo, con il grosso delle precipitazioni anche forti tra la Sardegna e le regioni centrali. Rischio nubifragi sul Lazio. Le precipitazioni si estenderanno a tutto il Sud, ma coinvolgeranno anche il Nord-Est con neve sulle Alpi dai 1000-1200 metri.

Domenica 11 Dicembre: instabile al Centro-Sud, con precipitazioni sull’area tirrenica. Un nuovo impulso perturbato freddo sfonderà tra Lombardia e Nord-Est, con possibile neve a bassa quota.

Ulteriori tendenze meteo: inizio settimana con clima freddo specie al Centro-Nord, con precipitazioni tra Adriatiche e Sud anche nevose in collina lungo l’Appennino. Una nuova perturbazione da ovest è attesa da martedì 13 Dicembre, con rischio neve in pianura al Nord.