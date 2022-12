METEO SINO AL 19 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo sono improntate al maltempo su parte d’Italia. Il primo fronte atlantico ha portato le attese nevicate fino in pianura almeno su alcuni settori del Nord, grazie all’aria fredda presente nei bassi strati. La neve ha fatto la sua comparsa su Torino e Cuneo, ma fioccate si sono spinte fino in pianura tra Emilia e Lombardia.

Nuovi impulsi perturbati si apprestano a raggiungere l’Italia, con la perturbazione attesa giovedì che avrà una rotta più settentrionale ed interesserà in prevalenza il Centro-Nord. L’afflusso d’aria più mite ed umida farà risalire il limite delle nevicate con temperature in ulteriore risalita, anche se su parte del Nord le nevicate potrebbero insistere sino a quote relativamente basse.

Non è da escludere, anche per la maggiore intensità delle precipitazioni, che la neve localmente possa sconfinare sino a bassissime quote tra Piemonte e ovest Lombardia. Il concomitante richiamo d’aria molto più mite potrebbe favorire fenomeni di gelicidio lungo i fondovalle dell’Appennino Settentrionale.

Questa fase perturbata dovrebbe poi lasciare ad un netto miglioramento del tempo nel weekend, quando dovrebbe riaffacciarsi l’anticiclone specie a partire da domenica. Le condizioni di meteo stabile potrebbero consolidarsi all’inizio della prossima settimana, quando il fenomeno principale potrebbe essere costituito dalle nebbie fitte attesa sulla Pianura Padana.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 14 Dicembre: una nuova perturbazione si porterà dalla Sardegna verso il Centro-Sud, con precipitazioni anche localmente forti tra il Lazio e le aree del basso versante tirrenico. Un temporaneo miglioramento dovrebbe subentrare verso sera. Più asciutto al Nord, salvo nevicate sulle Alpi Valdostane.

Giovedì 15 Dicembre: già dal mattino entrerà in azione un nuovo peggioramento al Centro-Nord, con fenomeni localmente molto intensi prima in Liguria e poi sulla Toscana. La neve cadrà copiosa sulle Alpi sino a quote molto basse in Piemonte e sui fondovalle alpini.

Venerdì 16 Dicembre: lo scenario si manterrà instabile tra il Centro Italia, la Sardegna, la Campania e le regioni di Nord-Est. Maggiori schiarite all’estremo Sud ed al Nord-Ovest.

Ulteriori tendenze meteo: residue insidie insisteranno sabato, mentre da domenica le schiarite riprenderanno il sopravvento in vista di un periodo di stabilità anticiclonica.