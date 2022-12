METEO SINO AL 20 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un viavai di perturbazioni continua a caratterizzare il meteo sull’Italia. I fronti sono legati ad una depressione atlantica, alimentata dai contrasti fra l’aria fredda presente sul Centro-Nord Europa e quella molto più mite che risale dalle latitudini subtropicali verso il Mediterraneo. L’Italia è divisa in due, con il Nord in un contesto più rigido invernale ed il Sud alle prese con temperature miti.

Una nuova perturbazione, più organizzata, interverrà giovedì con una rotta più settentrionale, andando ad interessare in prevalenza il Centro-Nord e la Campania. Ci sarà la possibilità di nubifragi tra la Liguria e l’alto versante tirrenico. Su parte del Nord le nevicate potrebbero insistere sino a quote relativamente basse, a tratti fino in pianura tra Piemonte ed Ovest Lombardia.

Il concomitante richiamo d’aria molto più mite potrebbe favorire il fenomeno del gelicidio lungo i fondovalle dell’Appennino Settentrionale, specie in Liguria. Venerdì continueranno ad imperversare piogge e rovesci su parte del Centro-Nord, poi questa fase turbolenta dove lasciare spazio ad un miglioramento nel weekend, con l’anticiclone in rimonta a partire da domenica.

Le condizioni di meteo stabile potrebbero consolidarsi all’inizio della prossima settimana, quando il fenomeno principale potrebbe essere costituito dalle nebbie fitte attesa sulla Pianura Padana. Le temperature si porteranno su valori miti per il periodo, a parte nelle aree più esposte alle inversioni termiche dove il clima tenderà a mantenersi più freddo e umido.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 15 Dicembre: peggiora da subito al Centro-Nord, con precipitazioni in progressiva intensificazione da ovest. In giornata potrebbero aversi temporali molto intensi prima in Liguria e poi sulla Toscana. La neve cadrà copiosa sulle Alpi sino a quote molto basse in Piemonte e localmente su alcuni tratti della Lombardia. Da segnalare il rischio gelicidio sulla Liguria interna.

Venerdì 16 Dicembre: il meteo resterà a tratti perturbato tra Liguria di Levante, Nord-Est, buona parte del Centro Italia, la Sardegna e la Campania e le regioni di Nord-Est. Maggiori sprazzi di sereno domineranno al Sud, localmente sulle regioni centrali adriatiche ed all’estremo Nord-Ovest.

Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre: residua instabilità indugerà in avvio di weekend tra Nord-Est e Centro-Sud, poi da domenica prenderà piede una netta rimonta dell’alta pressione.

Ulteriori tendenze meteo: generale stabilità anticiclonica per l’avvio di settimana, con sole e clima mite diurno. Le nebbie saliranno alla ribalta in Val Padana, dove risulteranno localmente fitte.