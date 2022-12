METEO SINO AL 16 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo sono improntate al maltempo in questo weekend su gran parte d’Italia, con tanta pioggia ed ulteriori nevicate. Il culmine della fase perturbata coincide con il transito del minimo sull’Italia, che favorisce fenomeni localmente intensi soprattutto sulle regioni tirreniche. Aria più fredda si appresta ad entrare più diretta, richiamata dal minimo ciclonico.

Il calo termico si farà sentire da domenica anche su buona parte del Centro-Sud, con il ritorno della neve in Appennino a quote localmente basse collinari. Ci sarà così un ingresso in scena dell’inverno, che invece imperversa da giorni su buona parte dell’Europa Centro-Settentrionale alle prese con clima rigido a causa del continuo apporti di flussi d’aria artica.

In avvio di settimana il vortice traslerà verso i Balcani, ma riuscirà a far affluire ulteriori masse d’aria più fredda da nord-est verso il Nord e l’Adriatico con clima decisamente invernale, favorevole a gelate notturne anche forti fino in pianura al Settentrione. Quest’afflusso d’aria fredda precederà di poco l’ingresso di nuovi sistemi perturbati atlantici.

Due perturbazioni dovrebbero transitare tra martedì e mercoledì sull’Italia, trovando un contesto piuttosto freddo sulle regioni settentrionali. Ci sono delle buone probabilità che possa cadere la neve in Val Padana sulle aree interessate dai fenomeni, specie le pianure a sud del Po. Le precipitazioni coinvolgeranno diffusamente il Centro-Sud, qui con quota neve via via più elevata.

NEL DETTAGLIO

Domenica 11 Dicembre: l’ingresso di un blocco d’aria fredda determinerà marcata instabilità tra Lombardia e Nord-Est, con rovesci e neve su Alpi ed Appennino inizialmente dai 700-1000 metri, poi a quote più basse. Peggiora anche sulle regioni centrali, con neve tra Toscana, Umbria e Marche inizialmente dai 1000 metri, più in basso verso sera. Rovesci colpiranno l’area tirrenica del Sud.

Lunedì 12 Dicembre: avvio settimana più freddo, ma con precipitazioni di poco conto limitate ai settori adriatici, parte del Sud ed Isole. Non mancherà qualche nevicata in Appennino. Peggiora ulteriormente dalla sera in Sardegna per l’approssimarsi della nuova perturbazione da ovest.

Martedì 13 Dicembre: l’impulso perturbato entrerà nel vivo con precipitazioni sparse e diffuse. Possibile neve fino in pianura al Nord, specie in Emilia Romagna.

Ulteriori tendenze meteo: un altro fronte dovrebbe transitare attorno a metà settimana, rinnovando il rischio di neve a bassa quota o in pianura su parte della Val Padana.