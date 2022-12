METEO SINO AL 15 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il peggioramento è entrato nel vivo sull’Italia, con meteo improntato al maltempo su parte del Centro-Nord e sulla Campania. Le precipitazioni più abbondanti si concentrano al Nord. Il fronte perturbato va ad interagire con l’aria più fredda artica affluita nei giorni scorsi sul Nord Italia. Ciò comporta nevicate a quote anche molto basse su parte del Nord-Ovest e sui fondovalle alpini.

La quota neve è ben più elevata lungo l’Appennino, anche se il limite delle nevicate risalirà anche sulle Alpi per la rimonta d’aria più mite da sud. Non si prevede nulla di buono nel corso del weekend, momento nel quale il vortice di bassa pressione si porterà sull’Italia. L’area ciclonica contribuirà a richiamare parte dell’aria fredda presente sul Centro Europa a partire da domenica.

Ci attendiamo così un calo termico anche al Centro-Sud e l’arrivo di neve in Appennino a quote localmente basse lungo la dorsale settentrionale. L’intrusione del blocco d’aria fredda potrebbe portare qualche nevicata a bassissima quota tra pianure del Nord-Est ed Emilia, a quote collinari anche tra Toscana, Umbria e Marche.

In avvio di settimana il vortice traslerà verso i Balcani, ma riuscirà a far affluire masse d’aria più fredde verso il Nord e l’Adriatico con clima decisamente invernale su gran parte d’Italia. Non mancheranno nevicate a bassa quota sulle regioni adriatiche appenniniche. Una nuova perturbazione potrebbe giungere tra martedì e mercoledì, con possibile neve in pianura al Nord da confermare.

NEL DETTAGLIO

Sabato 10 Dicembre: prevalenza di maltempo, con il grosso delle precipitazioni anche forti tra la Sardegna e le regioni centrali. Rischio nubifragi tra Bassa Toscana, Lazio e poi anche le coste campane. Le precipitazioni si estenderanno a tutto il Sud, ma coinvolgeranno ancora il Nord-Est con neve sulle Alpi attorno agli 800-1000 metri. Ci saranno schiarite al Nord-Ovest.

Domenica 11 Dicembre: un nuovo impulso perturbato freddo sfonderà tra Lombardia e Nord-Est, con possibile neve a bassa quota. Peggiora anche sulle regioni centrali, con neve in collina tra Toscana, Umbria e Marche. Piogge e rovesci insisteranno sulle Tirreniche, specie in Calabria.

Lunedì 12 Dicembre: avvio settimana più freddo, ma con precipitazioni limitate ai settori adriatici, alla Calabria e alla Sicilia. Peggiora dalla sera in Sardegna per una nuova perturbazione atlantica.

Ulteriori tendenze meteo: entrerà nel vivo la nuova perturbazione da martedì 13 Dicembre, con rischio di qualche nevicata in pianura al Nord. La parte attiva del fronte è attesa transitare al Centro-Sud.