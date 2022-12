METEO SINO AL 24 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un vero e proprio stravolgimento meteo riguarda tutta Europa, dopo il clima rigido delle ultime settimane. Le correnti oceaniche tornano protagoniste, mentre l’alta pressione farà sul serio sull’Italia, con conseguenze pesanti per l’inverno che sparisce dalla scena. Questa situazione dovrebbe accompagnarci anche per le festività natalizie.

Non parlavamo di anticiclone ormai da qualche settimana, dopo il dominio quasi incontrastato che aveva caratterizzato anche l’autunno. La nuova fase di alta pressione inizierà a palesarsi in modo evidente in avvio di settimana. L’anticiclone avrà chiara matrice subtropicale, con la spinta sul Mediterraneo innescata da un’ampia depressione atlantica.

Dobbiamo aspettarci una fase stabile e decisamente poco invernale, anche se non col sole dappertutto. Nebbie e nubi basse domineranno nelle valli e in Pianura Padana grazie anche alle nebbie, con freddo da inversione. A metà settimana è atteso il cedimento parziale dell’anticiclone al Centro-Nord per il transito di una veloce perturbazione.

Non avremo particolari conseguenze ed anzi appare assai probabile una nuova ripresa di condizioni stabili anticicloniche per i giorni attorno al Natale. Oltre al bel tempo, ci sarà probabile caldo anomalo diurno soprattutto Centro-Sud. Qualche disturbo potrebbe aversi sulle regioni settentrionali, dove peraltro l’elemento dominante resteranno le nebbie in pianura.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 19 Dicembre: la presenza dell’alta pressione si rafforzerà su tutta Italia, con maggiore stabilità atmosferica. Nubi basse in aumento si presenteranno più compatte tra Liguria e Toscana. Attese molte nebbie sulla Val Padana, ma anche nelle aree interne del Centro Italia in uno scenario molto uggioso e grigio.

Martedì 20 Dicembre: l’approssimarsi della parte avanzata di una perturbazione favorirà un aumento delle nubi al Centro-Nord. Attesa qualche debole pioggia tra Liguria e Toscana, ma localmente anche verso la Lombardia sud-occidentale.

Mercoledì 21 Dicembre: la parte attiva della perturbazione transiterà al Nord, con qualche pioggia sparsa e neve sopra i 1000 metri. In giornata peggiora tra Toscana, Umbria e nord Marche.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone tornerà più forte nel corso della seconda parte di settimana, con situazione invariata. Nebbie e nubi basse continueranno ad assediare le pianure del Nord e le valli interne del Centro Italia.