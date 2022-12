METEO SINO AL 31 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo del Natale sono caratterizzati dal dominio pressoché assoluto dell’anticiclone, con a traino anche una bolla d’aria calda in quota di matrice subtropicale. Le temperature sono quindi diffusamente sopra le medie, ma l’alta pressione non è sinonimo di bel tempo. Nubi basse e nebbie imperversano in Val Padana, localmente anche sui litorali tirrenici e valli del Centro Italia.

Non ci saranno particolari novità per Santo Stefano, anche se una debole perturbazione si porterà verso il Nord Italia. Le condizioni meteo si deterioreranno anche sulle Alpi con qualche pioggia e nevicata in quota. Piovaschi e pioviggini bagneranno la Liguria centro-orientale e qualche tratto della Val Padana, ma si tratterà di fenomeni poco significativi.

L’alta pressione mostrerà qualche cenno di indebolimento nei giorni successivi e ciò consentirà il transito di una perturbazione d’origine atlantica tra il 29 e il 30 Dicembre. Si prevede qualche precipitazione un po’ più diffusa al Nord e su parte delle regioni centrali, mentre il Sud resterà maggiormente protetto dall’anticiclone.

A partire da San Silvestro e poi a Capodanno potrebbe tornare molto forte l’alta pressione subtropicale con il cuore che si posizionerà proprio sull’Italia. Ne deriverà un inizio di nuovo anno all’insegna della stabilità e del caldo anomalo particolarmente accentuato in montagna. Un possibile cambiamento potrebbe subentrare dal 2 Gennaio, per l’avanzata di un fronte atlantico.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 26 Dicembre Santo Stefano: avremo più sprazzi di sole al Centro-Sud e tempo più uggioso al Nord dove insisterà un tappeto di nubi basse in pianura con anche banchi di nebbia. Precipitazioni deboli ed intermittenti interesseranno Levante Ligure, Lombardia e Friuli, ma anche le Alpi confinali per via dell’arrivo di un impulso perturbato.

Martedì 27 Dicembre 2022: molte nubi e qualche locale pioggia interesseranno l’Emilia Romagna e il Levante Ligure, in espansione su parte del Centro Italia. Piogge saranno probabili tra Toscana e Marche, ma locali pioviggini potranno cadere anche sui litorali del medio versante tirrenico.

Mercoledì 28 Dicembre 2022: nebbie e nubi basse in Val Padana, ma anche a tratti compatte sulle regioni tirreniche con anche qualche piovasco.

Ulteriori tendenze meteo: un lieve cedimento dell’anticiclone determinerà un deterioramento del tempo al Centro-Nord, con delle piogge in transito tra il 29 e il 30. In seguito l’anticiclone tornerà molto forte per il Capodanno, con stabilità e ancora caldo anomalo.