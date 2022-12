METEO SINO AL 9 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una perturbazione interessa gran parte d’Italia con meteo localmente perturbato per effetto di un vortice di bassa pressione ad ovest dell’Italia. Il minimo ciclonico richiama aria più mite dopo quella fredda che era affluita da est sul Nord Italia. Tale contesto favorisce nevicate anche a quote localmente collinari, ma il limite delle nevicate risalirà per via dell’aumento termico in quota.

Le condizioni di maltempo tenderanno a smorzarsi nel corso di domenica al Centro-Sud. Un nuovo fronte transiterà poi sul Nord Italia e sulla Toscana nelle prime ore di lunedì, con precipitazioni maggiormente diffuse tra Lombardia e Nord-Est. Non ci sarà alcun coinvolgimento delle regioni centro-meridionali, a parte qualche piovasco di poco conto tra Umbria, Marche e Lazio.

Le temperature subiranno un’ulteriore lieve risalita, con clima più mite. Al seguito di questa perturbazione è attesa una breve tregua, attesa poi di un nuovo peggioramento che non tarderà ad arrivare. Già nel corso di mercoledì un nuovo fronte dovrebbe affacciarsi al Nord-Ovest con nuove piogge e neve sulle Alpi, in estensione a tutto il Nord.

In questo frangente sull’Europa Sud-Occidentale dovrebbe infatti approfondirsi una nuova area depressionaria, alimentata dalla discesa di un blocco aria fredda artica scandinava. Si profila così una giornata dell’Immacolata di probabile maltempo con piogge localmente abbondanti al Nord e zone tirreniche. La neve cadrà copiosa sulle Alpi, forse fino in collina al Nord-Ovest.

NEL DETTAGLIO

Domenica 4 Dicembre: maltempo più accentuato il Nord, con precipitazioni diffuse intermittenti. Sale il limite delle nevicate sulle Alpi oltre i 1200 metri ed in Appennino oltre i 1500 metri. In avvio di giornata piogge interesseranno anche Toscana, Umbria, settori tirrenici sino alla Campania e fascia ionica, ma con tendenza a rapido miglioramento con ampie schiarite.

Lunedì 5 Dicembre: nuove piogge transiteranno al Nord e sulla Toscana, maggiormente persistenti sul Nord-Est. Attese ulteriori nevicate sulle Alpi dai 1000-1200 metri. Qualche pioggia raggiungerà anche Umbria, Marche e Lazio, mentre il tempo resterà asciutto sul resto del Centro-Sud.

Martedì 6 Dicembre: un po’ di variabilità con qualche rovescio sparso sulle regioni centrali, mentre sul resto d’Italia prevarranno schiarite. Nebbie sulle pianure del Nord.

Ulteriori tendenze meteo: atteso un nuovo peggioramento, che dovrebbe concretizzarsi già da mercoledì 7 e poi per l’Immacolata con altre piogge e probabili nevicate anche abbondanti sull’Arco Alpino.