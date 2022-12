METEO SINO AL 29 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Dopo il transito di una debole perturbazione, il meteo torna più stabile per via di un nuovo rinforzo dell’anticiclone, con a traino anche una bolla d’aria calda in quota. Nel weekend di Natale ci aspettiamo uno strapotere assoluto dell’anticiclone, fin dal giorno della Vigilia. Oltre al bel tempo, sarà protagonista il caldo anomalo diurno soprattutto tra Sud e le Isole Maggiori.

L’alta pressione non è però sempre sinonimo di bel tempo. Un contesto più uggioso prevarrà invece al Nord e su alcuni settori delle regioni tirreniche, per via di nubi basse e nebbie che sono comunque una caratteristica dell’anticiclone invernale. Non mancherà qualche locale piovasco o pioviggine soprattutto in Liguria ed in qualche tratto della Val Padana.

La grande anomalia termica raggiungerà livelli notevoli soprattutto sulle alture, compreso l’Arco Alpino, con lo zero termico che schizzerà verso livelli estivi in alta montagna. Non è certo una buona notizia per la neve caduta nelle ultime settimane, anche se in molte località si potrà sciare. Sulle pianure del Nord le nebbie provocheranno un aumento progressivo dello smog.

Qualche cambiamento si avrà Santo Stefano, con dapprima lievi infiltrazioni fredde attese verso il Nord e parte dei versanti adriatici, senza particolari conseguenze a parte un lieve rimescolamento dell’aria. Poi subentrerà qualche disturbo legato al flusso atlantico, ancora al Nord Italia, ma entro San Silvestro e Capodanno potrebbe tornare molto forte l’alta pressione.

NEL DETTAGLIO

Sabato 24 Dicembre: è atteso un rinforzo l’alta pressione, ma il Nord e le regioni tirreniche settentrionali vedranno nuvolosità sparsa a tratti compatta, oltre alle nebbie, a causa di un flusso di correnti umide meridionali. Pioviggini saranno più probabili tra Liguria e Alta Toscana, ma anche su alcuni tratti dell’area tirrenica tra Campania e Calabria.

Natale 25 Dicembre: il dominio anticiclonico incontrastato non sarà ovunque sinonimo di bel tempo. Nuvolaglia sarà più presente tra il Nord e la Toscana, con delle deboli precipitazioni in giornata sulla Liguria centro-orientale e localmente sul basso Triveneto.

Santo Stefano 26 Dicembre: scenario sostanzialmente invariato, con ancora prevalente sole al Centro-Sud e tempo più uggioso al Nord. Piovaschi saranno ancora possibili sul Levante Ligure.

Ulteriori tendenze meteo: il cedimento parziale dell’anticiclone al Nord favorirà qualche infiltrazione d’aria fredda. Tra il 29 e il 30 potrebbe intervenire una debole perturbazione, per il passaggio di una modesta e temporanea ondulazione atlantica.