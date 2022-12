METEO SINO AL 26 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un potente campo di alta pressione ha preso possesso dell’Italia, con il ritorno a condizioni di meteo stabile che mancavano da qualche settimana. L’inverno, che col solstizio inizia ufficialmente il 21, parte così in sordina sotto l’anticiclone africano. Correnti miti oceaniche hanno nel frattempo scalzato il gelo anche da buona parte dell’Europa Centro-Occidentale.

La protezione dell’anticiclone sta però per subire un temporaneo ridimensionamento, che permetterà il transito di una debole perturbazione atlantica con qualche pioggia di passaggio al Centro-Nord. Il dominio dell’anticiclone sarà solo leggermente scalfito ed in maniera peraltro del tutto temporanea.

Un nuovo notevole rinforzo dell’anticiclone è confermato per i giorni attorno al Natale, fin dalla Vigilia. Oltre al bel tempo, sarà protagonista il caldo anomalo diurno soprattutto tra Sud e le Isole, ma anche sulle alture con lo zero termico che schizzerà verso livelli estivi in montagna. Non è certo una buona notizia per la neve caduta nelle ultime settimane.

Qualche disturbo potrebbe aversi sulle regioni settentrionali, lambite dal passaggio della coda delle perturbazioni atlantiche in scorrimento sull’Europa Centro-Settentrionale. Ci potrà essere tempo uggioso con anche qualche pioggia di poco conto, ma l’elemento dominante resteranno tuttavia le nebbie in Pianura Padana. Solo dal 27 non è da escludere un cambiamento più incisivo.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 21 Dicembre: la debole perturbazione atlantica si farà sentire al Nord, con qualche pioggia sparsa, in rotta dal Nord-Ovest al Triveneto, e neve a partire dai 1200-1400 metri. I fenomeni saranno più decisi in Liguria, mentre per il resto si tratterà di pioviggini. In giornata peggiora tra Toscana, Umbria, Marche e nord Sardegna, con qualche scroscio di pioggia.

Giovedì 22 Dicembre: spiccata variabilità tra Centro Italia e Campania, dove saranno possibili isolati piovaschi in estensione anche alla Calabria tirrenica e al messinese. Al Nord più asciutto, a parte qualche piovasco sul Levante Ligure e precipitazioni serali in arrivo sulle Alpi Occidentali.

Venerdì 23 Dicembre: nuvoloso con qualche debole piovasco tra Levante Ligure e Toscana, oltre che in Friuli ed in Calabria. Le precipitazioni interesseranno anche le Alpi, specie i settori confinali.

Ulteriori tendenze meteo: deciso rinforzo dell’alta pressione per il weekend natalizio, ma il Nord sarà lambito dalla coda dei fronti atlantici. Disturbi nuvolosi interesseranno anche l’area tirrenica.