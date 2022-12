METEO SINO AL 7 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Dicembre è partito con una piccola parziale tregua, ma sono le regioni più meridionali a risentire ancora del meteo maggiormente instabile per effetto di una residua area depressionaria presente sullo Ionio. Lo scenario si avvia a mutare, con un nuovo vortice che si sta per scavare sul Mediterraneo Occidentale, a ridosso delle Baleari.

Si va così verso un nuovo peggioramento. L’area depressionaria si svilupperà come conseguenza del contrasto fra l’aria mite afro mediterranea e quella ben più fredda europea, che in parte scivolerà verso la Spagna. La perturbazione associata al vortice interesserà così l’Italia a partire dalle regioni occidentali, creando le premesse per un peggioramento importante.

La fase più perturbata entrerà nel vivo nel weekend. Il maltempo coinvolgerà così in modo più diretto anche il Centro-Nord, con precipitazioni diffuse. L’ulteriore afflusso d’aria fredda comporterà nevicate a quote localmente collinari sulle Alpi, ma con tendenza a risalita del limite delle nevicate nel corso del weekend.

La neve cadrà inizialmente fino attorno agli 800-1000 metri anche su parte dell’Appennino, poi lo scirocco farà risalire il limite delle nevicate anche in questi settori. Il maltempo allenterà la morsa da lunedì, anche se persisterà una certa variabilità, in attesa poi di un nuovo peggioramento che non tarderà ad arrivare e che condizionerà il periodo dell’Immacolata.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 2 Dicembre: atteso un netto peggioramento, con piogge dalla Sardegna verso le regioni tirreniche e poi tutto il Centro Italia e la Campania. Piovaschi interesseranno fin dal mattino anche il Nord-Est, con neve su Alpi, Prealpi e settori dell’Appennino Settentrionale dai 700-900 metri. Maggiori rasserenamenti all’estremo Sud.

Sabato 3 Dicembre: avvio di weekend perturbato fin dal mattino su parte del Centro-Nord, con rovesci anche forti tra Liguria, Toscana e Lazio. Neve sulle Alpi dai 700 metri, anche più in basso tra Piemonte ed entroterra ligure. In giornata forti temporali anche al Sud, sulla fascia ionica.

Domenica 4 Dicembre: piogge diffuse al Nord, regioni tirreniche e settori ionici. Sale il limite delle nevicate sulle Alpi oltre i 1200 metri ed in Appennino oltre i 1500 metri.

Ulteriori tendenze meteo: atteso un miglioramento ad inizio settimana, pur con qualche altra pioggia al Centro-Nord. Una nuova fase perturbata dovrebbe concretizzarsi già da mercoledì 7.