METEO SINO AL 3 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone tende parzialmente ad indebolirsi, per opera di una perturbazione atlantica che sarà causa di un peggioramento meteo più incisivo. Gli effetti risulteranno più evidenti al Nord e su buona parte delle regioni centrali, con qualche precipitazione. Tornerà anche a cadere la neve sulle Alpi, ma sempre a quote elevate per via dell’afflusso d’aria mite.

A seguito di questo passaggio perturbato, la pressione riprenderà ad aumentare nella giornata di San Silvestro con condizioni meteo che si faranno più stabili ovunque, anche se non sempre soleggiate con disturbi tra la Liguria e la Val Padana. Per Capodanno si conferma il prepotente ritorno dell’alta pressione subtropicale con il cuore caldo in quota che si posizionerà proprio sull’Italia.

Ne deriverà un inizio di nuovo anno all’insegna della stabilità e del caldo anomalo particolarmente accentuato in montagna. Il sole non sarà presente ovunque, avremo disturbi nuvolosi al Nord con nebbie in pianura. Non mancherà qualche debole pioggia tra la Liguria e la Toscana Settentrionale, localmente anche in qualche tratto della Val Padana.

Il rinforzo dell’anticiclone africano sarà solo temporaneo. Un possibile cambiamento potrebbe subentrare già dal 2-3 Gennaio, per l’avanzata di un fronte atlantico che potrebbe scalfire l’anticiclone e con effetti ancora più evidenti al Nord e sulle regioni tirreniche. Al momento non s’intravede il ritorno verso condizioni di maggiore dinamicità di stampo invernale.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 29 Dicembre 2022: arriva la perturbazione, con piogge in giornata sulla Val Padana centro-orientale e sulla Liguria, ma anche sulle Alpi Centro-Occidentali. Peggiora in Toscana, specie sul settore settentrionale con precipitazioni anche a carattere di rovescio. Resisterà il sole al Sud e sul versante adriatico, con temperature ben sopra media.

Venerdì 30 Dicembre: nubi compatte ancora al Nord, con piogge tra Levante Ligure, bassa Lombardia, Emilia, basso Veneto e Friuli. Il fronte irromperà più deciso verso le regioni centrali, con piogge e qualche rovescio sul versante tirrenico e sulle Marche. Tempo più asciutto al Sud.

San Silvestro e Capodanno: tornerà protagonista l’anticiclone africano, con stabilità al Centro-Sud e maggiore nuvolosità tra il Nord e la Toscana con qualche debole pioggia.

Ulteriori tendenze meteo: il periodo di bel tempo non dovrebbe durare a lungo, per un fronte atlantico pronto ad intervenire subito dopo Capodanno, con prime piogge già dal 2 Gennaio al Nord e sull’alto versante tirrenico.