METEO SINO AL 23 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Dopo un periodo turbolento, il meteo cambia faccia e ci apprestiamo a vivere una nuova poderosa rimonta anticiclonica per la settimana che ci accompagnerà al Natale. Non parlavamo di anticiclone ormai da qualche settimana, dopo il dominio quasi incontrastato che aveva caratterizzato anche l’autunno. Ora l’alta pressione torna fare sul serio, con conseguenze pesanti per l’inverno.

Il dominio dell’alta pressione inizierà a palesarsi in modo evidente già da domenica e poi soprattutto per l’inizio della settimana. L’anticiclone avrà chiara matrice subtropicale, con la spinta sul Mediterraneo e su parte dell’Europa innescata dalla rediviva depressione atlantica protesa sin verso le Azzorre e l’Atlantico Portoghese.

Ci attende quindi una fase stabile e decisamente poco invernale, anche se con freddo da inversione che dominerà nelle valli e in Pianura Padana grazie anche alle nebbie. In questa fase il blocco anticiclonico non sarà però così solido e ci sarà spazio per il transito di una perturbazione a metà settimana, tra il 21 ed il 22 Dicembre, con effetti principalmente al Centro-Nord.

Il cedimento dell’anticiclone durerà poco e appare probabile una nuova ripresa di condizioni stabili anticicloniche per i giorni attorno al Natale. Oltre al bel tempo, ci sarà probabile caldo anomalo diurno soprattutto al Sud proprio tra il 24 ed il 25 Dicembre. Qualche disturbo potrebbe aversi sulle regioni settentrionali, ma probabilmente non in grado di essere incisivo.

NEL DETTAGLIO

Domenica 18 Dicembre: annuvolamenti più compatti e qualche piovasco sul medio-basso versante adriatico, in attenuazione durante la giornata. Nuvolaglia più irregolare lungo la dorsale appenninica e maggiori schiarite lungo il Tirreno. Si segnala il ritorno delle nebbie sulle pianure del Nord, che daranno origine a nubi basse dissolvendosi parzialmente in giornata.

Lunedì 19 Dicembre: il dominio anticiclonico si consoliderà su tutta Italia, con maggiore stabilità atmosferica. Nubi basse tra Liguria e Toscana, mentre le nebbie fitte insisteranno in Val Padana in uno scenario molto uggioso e freddo.

Martedì 20 Dicembre: i primi effetti dell’approssimarsi di una perturbazione favoriranno l’aumento delle nubi, con qualche pioggia al Nord-Ovest e Toscana, soprattutto sul Levante Ligure.

Ulteriori tendenze meteo: il passaggio della perturbazione a metà settimana porterà piogge sparse e qualche rovescio in evoluzione dal Nord verso le regioni centrali, con neve sulle Alpi.