METEO SINO AL 28 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Ormai da alcuni giorni imperversa il meteo stabile grazie ad un forte anticiclone, che ora ha subito una piccola battuta d’arresto per l’inserimento di una debole perturbazione atlantica. L’attuale difficoltà dell’anticiclone durerà poco, visto che un nuovo aumento della pressione si concretizzerà nei prossimi giorni, con a traino anche una bolla d’aria calda in quota.

Nel weekend di Natale ci aspettiamo un dominio schiacciante dell’anticiclone, fin dalla Vigilia. Oltre al bel tempo, durante le festività sarà protagonista il caldo anomalo diurno soprattutto tra Sud e le Isole. Un contesto più uggioso prevarrà invece al Nord e su alcuni settori delle regioni centrali, per via di nubi basse e nebbie che sono comunque una caratteristica dell’alta pressione invernale.

Il caldo fuori stagione raggiungerà livelli notevoli soprattutto sulle alture, compreso l’Arco Alpino, con lo zero termico che schizzerà verso livelli estivi in alta montagna. Non è certo una buona notizia per la neve caduta nelle ultime settimane, anche se in molte località si potrà sciare. Sulle pianure del Nord le nebbie provocheranno un aumento progressivo degli inquinanti.

Pochi cambiamenti sono attesi anche per il dopo Natale e Santo Stefano, con al più lievi infiltrazioni fredde attese verso il Nord e parte dei versanti adriatici, senza particolari conseguenze a parte un lieve rimescolamento dell’aria. Solo a cavallo fra San Silvestro una perturbazione atlantica potrebbe riuscire a scalfire l’anticiclone, apportando un cambiamento.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 23 Dicembre: al Nord nubi irregolari, con qualche debole piovasco o pioviggine tra Levante Ligure ed alcuni settori di pianura. Le precipitazioni interesseranno anche i versanti settentrionali alpini, specie i settori confinali nord-occidentali con neve ad alta quota. Qualche piovasco interesserà anche Toscana, Umbria e Basso Tirreno, mentre altrove ci sarà tempo asciutto.

Sabato 24 Dicembre: ci sarà un rinforzo l’alta pressione, ma il Nord e le regioni tirreniche settentrionali vedranno nuvolosità sparsa a tratti compatta, oltre alle nebbie, a causa di un flusso di correnti umide meridionali. Pioviggini saranno più probabili tra Liguria e Toscana.

Natale 25 Dicembre e Santo Stefano 26 Dicembre: dominio anticiclonico incontrastato che non sarà sempre sinonimo di bel tempo. Nuvolaglia sarà più presente tra il Nord e la Toscana.

Ulteriori tendenze meteo: poche novità, a parte qualche infiltrazione d’aria fredda. Probabile peggioramento dal 30 Dicembre a partire dal Nord per l’approssimarsi di un fronte atlantico.