METEO SINO AL 4 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Una debole perturbazione sta riuscendo a scalfire l’anticiclone, determinando un deterioramento delle condizioni meteo prima al Nord e poi su parte delle regioni centrali. Si tratta dell’ultima perturbazione dell’anno e sarà in grado di elargire qualche precipitazione un po’ più incisiva di quelle avute ultimamente. Non sarà tuttavia un guasto così significativo.

Già nel corso di venerdì il ramo più attivo della perturbazione traslerà verso i Balcani, anche se giungerà un secondo impulso nuvoloso destinato principalmente alle Alpi. Al suo seguito, la pressione riprenderà ad aumentare in modo importante nella giornata di San Silvestro con condizioni meteo che si faranno più stabili ovunque.

Questa rimonta anticiclonica ci accompagnerà verso un Capodanno di stabilità e temperature che schizzeranno verso l’alto soprattutto in montagna. Non avremo sole ovunque, con disturbi più accentuati tra la Liguria e la Val Padana. Il cuore dell’alta pressione si posizionerà proprio sull’Italia, con una decisa alimentazione calda in quota di matrice subtropicale.

Un possibile cambiamento potrebbe subentrare già dal 2-3 Gennaio, a causa di prime infiltrazioni atlantiche che potrebbero scalfire l’anticiclone e con effetti ancora più evidenti al Nord e sulle regioni tirreniche. Il contesto dovrebbe rimanere anticiclonico sin verso l’Epifania, anche se con un certo calo termico dovuto a lievi spifferi d’aria fredda in arrivo dai Balcani.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 30 Dicembre: nuvolosità compatta indugerà ancora al Nord, con piogge tra Levante Ligure, settori meridionali ed orientali della Lombardia, Emilia, basso Veneto e Friuli. Non mancherà qualche nevicata sulle Alpi dai 1200/1500 metri. Il fronte irromperà anche verso le regioni centrali, con precipitazioni sporadiche più significative sulla Toscana Settentrionale.

Sabato 31 Dicembre: la giornata di San Silvestro vedrà affermarsi di nuovo l’anticiclone africano, con stabilità su buona parte del Centro-Sud. Molte nubi insisteranno tra il Nord e la Toscana con qualche debole pioggia più probabile tra Liguria ed Alta Toscana.

Domenica 1° Gennaio: poche variazioni nel contesto del Capodanno con sole prevalente e temperature sopra media. Tempo grigio e uggioso al Nord, con qualche piovasco o pioviggine.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone subirà una flessione, ma non così evidente, tanto che non sono attesi grossi scossoni sino almeno all’Epifania.