METEO SINO AL 27 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’alta pressione sta subendo una lieve temporanea attenuazione, con meteo che peggiora al Nord e su parte delle regioni per il transito di una modesta perturbazione. Sono attese deboli piogge di passaggio, un po’ più significative solo in Liguria. Un nuovo notevole rinforzo dell’anticiclone è confermato per i giorni attorno al Natale, fin dalla Vigilia.

Oltre al bel tempo, durante le festività sarà protagonista il caldo anomalo diurno soprattutto tra Sud e le Isole. Ci attende caldo fuori stagione ancora più insolito anche sulle alture con lo zero termico che schizzerà verso livelli estivi in alta montagna. Non è certo una buona notizia per la neve caduta nelle ultime settimane, anche se in molte località si potrà sciare.

Solamente il Nord risulterà lambito dal passaggio della coda delle perturbazioni atlantiche in scorrimento sull’Europa Centro-Settentrionale, ma senza conseguenze. Ci potrà essere tempo grigio ed uggioso con al più qualche pioviggine ma l’elemento dominante resteranno tuttavia le nebbie in Pianura Padana che renderanno l’aria insalubre.

Non è da escludere un parziale cambiamento tra il 27 ed il 28 dicembre, dovuto ad una discesa fredda in rotta sull’Europa Orientale e sui Balcani. Una parte piccola d’aria fredda, dopo aver valicato le Alpi, potrebbe inserirsi in Val Padana e verso le regioni adriatiche, portando un certo rimescolamento dell’aria ed un limitato calo termico.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 22 Dicembre: variabilità lungo il medio-alto versante tirrenico, l’Umbria e l’entroterra marchigiano, dove saranno possibili isolati piovaschi in estensione anche alle coste tirreniche della Calabria e al nord della Sicilia. Al Nord tempo più asciutto, a parte qualche piovasco o pioviggine sul Levante Ligure. Precipitazioni più significative raggiungeranno i settori occidentali alpini.

Venerdì 23 Dicembre: molte nubi con qualche debole piovasco tra Levante Ligure e Alta Toscana, oltre che su Emilia e Friuli. Le precipitazioni interesseranno anche le Alpi, specie i settori confinali nord-occidentali. Qualche piovasco interesserà anche il basso versante tirrenico.

Sabato 24 e Domenica 25 Dicembre: rinforza l’alta pressione, ma il Nord sarà lambito dalla coda dei fronti atlantici. Disturbi nuvolosi interesseranno anche l’area tirrenica settentrionale.

Ulteriori tendenze meteo: atteso l’apice del dominio dell’alta pressione, con clima mite non invernale. Un lieve travaso d’aria più fredda potrebbe aversi tra il 27 ed il 28 al Nord e su parte dei versanti adriatici.