METEO SINO ALL’11 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Piove ancora in quest’avvio di settimana su parte del Centro-Nord, ma il meteo va migliorando e si va verso una pausa dopo il forte maltempo del weekend. Non è però prevista alcuna affermazione dell’alta pressione ed il tempo resterà variabile tra martedì e mercoledì, con qualche rovescio più probabile sulle regioni centrali.

Nel contempo, un blocco d’aria fredda artica tenderà a dilagare sull’Europa Centro-Settentrionale, come conseguenza di un forte anticiclone che andrà ad insediarsi tra l’Islanda e la Groenlandia. La discesa artica arriverà fin sulle Alpi e lambirà appena il Nord Italia, ma soprattutto stimolerà la formazione di un’area di bassa pressione sull’Europa Sud-Occidentale.

L’area depressionaria avanzerà verso est, in direzione del Mediterraneo Centro-Occidentale. Un nuovo peggioramento dovrebbe concretizzarsi a partire dall’Immacolata, con piogge e rovesci più diffusi che interesseranno inizialmente il Centro-Nord. La neve cadrà copiosa sulle Alpi, forse fino in collina al Nord-Ovest.

Inizialmente andrà meglio al Sud, ma nel corso del ponte dell’Immacolata piogge e temporali dovrebbero raggiungere gran parte d’Italia, con freddo in aumento. Il minimo di pressione tenderà infatti a posizionarsi sui mari italiani, richiamo parte dell’aria artica presente sull’Europa Centro-Settentrionale.

NEL DETTAGLIO

Martedì 6 Dicembre: instabile con qualche rovescio sparso sulle regioni centrali, tra Marche, Umbria e parte dell’entroterra toscano centro-meridionale. Qualche piovasco non è da escludere sulla Romagna, mentre sul resto d’Italia prevarranno schiarite. Nebbie nelle ore più fredde sulle pianure del Nord, specie sulla Val Padana orientale.

Mercoledì 7 Dicembre: piogge e rovesci insisteranno a tratti sulle regioni centrali, tra Bassa Toscana, Umbria e Marche. Molte nubi al Nord e nebbie in pianura. Qualche precipitazione interesserà anche i settori ionici del Sud, tra Calabria e Salento.

Giovedì 8 Dicembre: netto peggioramento in giornata al Centro-Nord, con piogge a partire da ovest e nevicate sulle Alpi dai 600-800 metri. Soleggiato al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: il maltempo perdurerà probabilmente per l’intero Ponte dell’Immacolata, con piogge e rovesci in estensione al Sud. Non è da escludere l’arrivo d’aria più fredda sull’Italia nel weekend.