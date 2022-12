METEO SINO AL 17 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Correnti fredde artiche stanno entrando in scena sull’Italia, con meteo decisamente invernale. L’aria fredda dilaga a seguito dello spostamento del vortice ciclonico sui Balcani. Resiste una certa instabilità tra le regioni del Centro-Sud ed il Nord-Est, con anche qualche nevicata fino a quote basse sulle Alpi Orientali e sull’Appennino Settentrionale.

Questo afflusso d’aria fredda tenderà a consolidarsi e depositarsi anche nei bassi strati, tanto che l’avvio di settimana vedrà gelate notturne anche in intense fino in pianura al Nord, favorite dagli ampi rasserenamenti. Sul catino padano è atteso formarsi un cuscinetto freddo, determinante su quella che sarà l’evoluzione meteo della prima parte della settimana.

Un nuovo fronte atlantico tenderà ad entrare martedì, risultando più attivo al Centro-Sud. La parte marginale della perturbazione lambirà anche il Nord, con l’aria più mite ed umida che scorrerà al di sopra di quella più fredda presente nei bassi strati. Ciò dovrebbe favorire nevicate fino in pianura su alcune aree a sud del Po tra Bassa Lombardia, Emilia e settori meridionali del Piemonte.

Non sono attese precipitazioni importanti e quindi le nevicate si limiteranno a brevi spolverate. Sarà un evento nevoso peraltro breve, con le correnti miti meridionali innescate dalla depressione che porteranno un generale rialzo termico anche al Nord per metà settimana. La neve tenderà quindi a salire di quota interessando si rilievi.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 12 Dicembre: freddo protagonista quasi ovunque, ma con precipitazioni di poco conto limitate al Sud e alla Sicilia. Addensamenti coinvolgeranno anche la fascia adriatica, ma senza fenomeni di rilievo. Non mancherà qualche nevicata in Appennino. Peggiora dalla sera in Sardegna, poi tra Liguria e Toscana per l’approssimarsi della nuova perturbazione atlantica.

Martedì 13 Dicembre: il fronte perturbato entrerà nel vivo con precipitazioni sparse e diffuse al Centro-Sud, più intense sul basso Tirreno. Deboli fenomeni interesseranno anche parte del Nord, a carattere nevoso fino in pianura tra Emilia, Basso Piemonte e settori più a sud della Lombardia.

Mercoledì 14 Dicembre: un nuovo fronte da ovest si porterà dalla Sardegna verso il Centro-Sud. Più asciutto al Nord, salvo nevicate sulle Alpi Centro-Occidentali e deboli fenomeni in Romagna.

Ulteriori tendenze meteo: l’ennesima perturbazione dovrebbe transitare nel corso di giovedì coinvolgendo maggiormente il Centro-Nord, in un contesto più mite con nevicate relegate sulle Alpi.