POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le incertezze modellistiche, che permangono, ci costringono a mantenere la massima prudenza. Tuttavia da qualche giorno osserviamo interessanti segnali per la prima decade di gennaio 2023, segnali che se confermati potrebbero condurci verso una svolta meteo invernale.

Dobbiamo necessariamente definirla “svolta” perché rispetto a quel che ci attende nei prossimi giorni qualsiasi tipo di peggioramento meteo rappresenterebbe una clamorosa novità. Difatti la sola certezza esistente al momento è quella anticiclonica, l’Alta Pressione sta prendendo il sopravvento e dovrebbe tenerci compagnia per un’altra settimana.

IL METEO A BREVE TERMINE

Sull’Alta Pressione dobbiamo per forza di cose aprire una parentesi. Al di là del sole, quindi del bel tempo o comunque della stabilità atmosferica, non possiamo non riprendere l’argomento riguardante l’aspetto termico.

Le proiezioni continuano a confermare un nuovo rialzo delle temperature. Avremo anomalie importanti, localmente potrebbero risultare di nuovo eccezionali. Parliamo di 8-10°C in più rispetto alle medie stagionali.

Significa che su alcune regioni la colonnina di mercurio potrebbe superare quota 20°C e in qualche caso riproporsi di nuovo a ridosso dei 25°C. Nulla a che vedere, chiaramente, con la normalità stagionale.

LE IPOTESI PER INIZIO ANNO

Tornando al discorso di apertura, un po’ tutti i centri di calcolo internazionali ci dicono che l’Alta Pressione dovrebbe spostarsi a ovest e lasciar strada a un ritorno delle perturbazioni. Perturbazioni che inizialmente potrebbero arrivare dal Nord Atlantico, riportando il maltempo ma soprattutto la normalità termica.

A seguire, dopo l’Epifania, il tempo potrebbe peggiorare ancora ma stavolta potrebbe trattarsi di un’irruzione artica con conseguente crollo termico e nevicate a bassa o bassissima quota. Se la situazione cambierà in quella direzione potremo parlare di normalità stagionale, quindi d’Inverno. Ma come detto dovremo attendere ulteriori conferme.

IN CONCLUSIONE

E’ evidente che per poter stilare un trend previsionale dobbiamo attendere ancora qualche giorno, anzi probabilmente le incertezze proseguiranno e dovremo prenderne atto.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.