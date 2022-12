POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le proiezioni modellistiche mostrano alcune interessantissime novità. Attualmente stiamo affrontando una fase di freddo derivante dalla possente irruzione artica che sta colpendo l’Europa e che sulle nostre regioni ha effetti marginali ma comunque degni di nota soprattutto a livello termico.

Nei prossimi giorni avremo a che fare con dei rimasugli della circolazione atlantica, ma per quanto riguarda la prossima settimana dobbiamo rilevare un tentativo dell’Alta Pressione. Tentativo che a quanto pare, vista la concordanza modellistica, dovrebbe andare a segno determinando un cospicuo miglioramento meteo e un generale rialzo delle temperature.

Ci accompagnerà sino a Natale? Vedremo, al momento i centri di calcolo sembrano propendere per questa soluzione ma vi sono delle incognite che andranno discusse.

IL METEO A BREVE TERMINE

Si profila una settimana decisamente perturbata. Nelle prossime ore arriverà una nuova perturbazione, proveniente da ovest, con effetti che si esplicheranno maggiormente sui settori tirrenici e al Nord.

Attenzione, perché l’aria fredda che sta affluendo in queste ore darà luogo a nevicate in Val Padana, in particolare sulla pianura emiliano-romagnola. Seguiranno tra giovedì e sabato, ulteriori passaggi perturbati di origine atlantica che porteranno precipitazioni sempre sui settori occidentali.

Perturbazioni che faranno risalire anche le temperature, ciò significa che la quota neve registrerà un rialzo importante.

VERSO NATALE

Come detto in apertura si prospettano cambiamenti importanti a livello atmosferico, difatti l’Alta Pressione verrà sospinta sulle nostre regioni da un affondo depressionario a ridosso della Penisola Iberica.

Meteo in miglioramento, peraltro le proiezioni termiche ci dicono che le temperature dovrebbero salire portandosi a ridosso delle medie. Fase che potrebbe accompagnarci verso il Natale, tuttavia vi saranno da valutare alcuni elementi che potrebbero disturbarne la durata e in modo particolare una possente irruzione fredda che andrà a posizionarsi sull’Europa orientale.

IN CONCLUSIONE

La dinamicità di dicembre è ampiamente confermata e potrebbe lasciar spazio a un periodo di Alta Pressione in vista di nuovi affondi d’aria fredda.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.