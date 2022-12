POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Il quadro meteo climatico si appresta a cambiare, rapidamente e in modo consistente. Nelle prossime 48 ore subentrerà un sostanzioso peggioramento, suddivisibile in due step: il primo è imminente, il secondo avverrà tra venerdì e domenica. A livello termico confermiamo altrettante novità, difatti la massiccia irruzione artica che sta per abbattersi in Europa porterà un po’ d’aria fredda sulle nostre regioni.

Freddo che si farà sentire maggiormente al Nord, poi anche al Centro, mentre il Sud resterà un po’ ai margini. Per quanto riguarda il periodo pre-natalizio confermiamo le forti variazioni nella circolazione atmosferica continentale, con un Vortice Polare che sembra poter andare incontro a una fase di debolezza e ciò potrebbe produrre sorprese sia in termini di freddo che ovviamente di precipitazioni nevose.

IL METEO A BREVE TERMINE

Focalizzando l’attenzione sul breve termine, il primo impulso perturbato è ormai imminente. Colpirà maggiormente il Nord Italia e il medio alto versante tirrenico, con fenomeni localmente intensi.

Nelle regioni settentrionali, settori ovest, l’afflusso d’aria fredda che si sta realizzando faciliterà la caduta di abbondanti nevicate a bassissima quota. In Piemonte potrebbe spingersi al piano, raggiungendo addirittura Torino.

Poi, nel corso del weekend, un’altra perturbazione proveniente da ovest estenderà il maltempo in direzione sud. Verranno coinvolte le due Isole Maggiori e i settori tirrenici, con fenomeni che localmente potrebbero risultare intensi e carattere nevoso sui rilievi.

SORPRESE ARTICHE

La difficoltà con cui i modelli stanno provando a inquadrare l’evoluzione del periodo natalizio deriva dalle complesse dinamiche atmosferiche riguardanti il Vortice Polare.

Ciò che possiamo dirvi, al momento, è che gli scambi meridiani potrebbero rappresentare uno degli schemi prevalenti di tutto il mese di dicembre. Ciò significa che le incursioni artiche potrebbero prendere spesso il sopravvento, provando a raggiungere anche il bacino del Mediterraneo e pertanto anche le nostre regioni.

Step evolutivi che andranno seguiti e monitorati costantemente, perché le sorprese – sia in un senso sia nell’altro – potrebbero essere dietro l’angolo.

IN CONCLUSIONE

Restiamo convinti che dicembre possa rappresentare un mese decisamente invernale, dapprima in Europa poi a tratti anche sulle nostre regioni. Il primo assaggio è ormai imminente.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.