POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Permane il costante balletto modellistico. I centri di calcolo internazionali, al momento, faticano a darci un’unica interpretazione delle dinamiche atmosferiche ovvero dei movimenti del Vortice Polare. Di conseguenza vi sono difficoltà nell’individuare un trend meteo climatico da qui a fine anno e soprattutto per la prima settimana di gennaio.

Partendo dal presupposto che il Vortice Polare in rinforzo porterà un consolidamento dell’Alta Pressione, con un Natale che come detto sarà condizionato da temperature abbondantemente al di sopra delle medie stagionali, alcune proiezioni continuano a mostrarci un possibile cambiamento a ridosso del Capodanno.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda l’Alta Pressione non possiamo far altro che confermare un ulteriore rinforzo strutturale nei prossimi giorni.

Il clou, confermato un po’ su tutti i fronti modellistici, si dovrebbe avere nel corso del fine settimana e quindi proprio tra Natale e Santo Stefano. Rinforzo anticiclonico che sfocerà in un ulteriore rialzo delle temperature, con anomalie positive che andranno ad attestarsi tra 5 e 10°C su gran parte delle nostre regioni.

Significa, lo ripetiamo, che in molte zone d’Italia la colonnina di mercurio si porterà a ridosso di 20°C e in alcune città potrebbe superare tale soglia. Di contro persisteranno nebbie notturne e mattutine, che in qualche modo – nelle zone interessate – proveranno a limitare il rialzo termico.

POSSIBILI NOVITA’ PRIMA DI FINE ANNO

Al momento il cambiamento è ipotizzato soltanto da alcuni centri di calcolo, significa che non possiamo sciogliere definitivamente la prognosi.

Un cambiamento che potrebbe assumere connotati differenti da quanto espresso nei precedenti approfondimenti, ovvero potremmo assistere a un progressivo ritorno del flusso perturbato oceanico. Non più freddo, che verrebbe dirottato sull’Est Europa, bensì una circolazione umida ma perturbata, che perlomeno riporterebbe un po’ di precipitazioni.

IN CONCLUSIONE

Fin tanto che le proiezioni modellistiche non punteranno in una sola direzione sarà difficile darvi certezze previsionali, tuttavia i segnali di un possibile ci sono e dovranno essere confermati nei prossimi giorni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.