POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Che non sia un periodo previsionale di facile interpretazione è innegabile, ma non possiamo far altro che prenderne atto e provare a darvi delle indicazioni su quello che potrebbe essere il trend meteo climatico delle prossime settimane.

L’Alta Pressione, ormai prossima al notevole rinforzo, proverà a resistere agli attacchi provenienti dall’Oceano Atlantico. Tuttavia proprio a ridosso di Capodanno potrebbe lasciarsi sfuggire una perturbazione oceanica, che se confermata andrebbe ovviamente a far peggiorare il tempo riportando un po’ di normalità.

Ipotesi che tuttavia non viene presa in considerazione da alcuni centri di calcolo internazionali e fin tanto che non avremo un allineamento modellistico dobbiamo procedere con estrema cautela.

IL METEO A BREVE TERMINE

C’è poco da dire, secondo i modelli matematici l’azione anticiclonico sarà consistente e si andrà a rafforzare proprio in concomitanza delle festività natalizie.

Le temperature stanno aumentando ma cresceranno ancora, non possiamo far altro che confermare le pesanti anomalie termiche un po’ dappertutto, specie nei valori massimi. Un clima per certi versi simil-primaverile, specie al Sud e tra le due Isole Maggiori.

Le minime resteranno su valori invernali, anche se pure di notte avremo un graduale rialzo. Attenzione alle nebbie, che continueranno a dar fastidio nelle ore più fredde.

IPOTESI CONTRASTANTI

Dovremo capire, inevitabilmente, se il rinforzo del Vortice Polare – ampiamente confermato – andrà a procrastinare la durata dell’Alta Pressione sino ai primi di gennaio. Secondo taluni modelli matematici sì, secondo altri – in modo particolare l’europeo ECMWF – potrebbe transitare una perturbazione nord atlantica.

Attenzione, perché se così fosse andremmo incontro non soltanto a un ovvio peggioramento del quadro meteorologico, ma anche a dei cambiamenti importanti a livello atmosferico. Cambiamenti che vedrebbero una ridistribuzione dei centri di bassa e alta pressione a livello continentale, con effetti che evidentemente andrebbero valutati in seguito.

IN CONCLUSIONE

Diciamo che al momento non possiamo sciogliere le riserve e non potrebbe essere altrimenti, comunque sia qualche novità da qui a fine potrebbe esserci e salvarci da un’anomalia meteo-climatica che altrimenti rischierebbe di protrarsi per troppo tempo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.