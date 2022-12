POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ormai è assodato: le condizioni meteo climatiche delle festività saranno segnate dalla presenza di un potente Anticiclone. L’anomalia termica sarà rilevante e avremo modo di approfondire l’argomento tra non molto. A questo punto non ci resta che cercare di carpire qualche segnale modellistico che possa condurci verso una svolta.

Svolta che sarebbe assolutamente salutare, ricordiamoci che quanto sta per accadere esula totalmente dalla normalità stagionale. I centri di calcolo internazionali continuano a mostrarci notevoli differenze di vedute ma diciamo che qualche piccolo segnale di cambiamento potrebbe manifestarsi entro la fine dell’anno. Tuttavia una vera svolta circolatoria potrebbe arrivare soltanto nel mese di gennaio.

IL METEO A BREVE TERMINE

Al momento la struttura anticiclonica fatica a prendere il sopravvento, in quanto il flusso perturbato atlantico scorre a velocità sostenuta – causa un Vortice Polare in netto rinforzo – appena a nord delle Alpi.

Ma nel corso del fine settimana confermiamo l’ulteriore consolidamento dell’Alta Pressione, con conseguenze che soprattutto a livello termico saranno certamente notevoli. Ci aspettiamo un netto rialzo delle temperature, specie nei valori massimi, con conseguenti forti anomalie positive.

Localmente, è bene ricordarlo, la colonnina di mercurio potrebbe superare addirittura quota 20°C. In modo particolare tra Sardegna e Sicilia.

TIMIDI SEGNALI

Per dovere di cronaca dobbiamo dirvi che il rinforzo del Vortice Polare non depone a favore di uno sblocco immediato dello stallo anticiclonico. Tuttavia, riprendendo quanto scritto in apertura, possiamo dirvi che alcuni centri di calcolo internazionali ipotizzano qualche segnale di cambiamento prima di Capodanno.

Nulla di clamoroso, soltanto un abbassamento del flusso oceanico che potrebbe innescare un ricambio d’aria a causa di venti dai quadranti occidentali. Al Nord potrebbe transitare qualche sistema nuvoloso, con precipitazioni concentrate principalmente sulle Alpi.

Per una svolta, vera, occorrerà attendere probabilmente la prima settimana di gennaio.

IN CONCLUSIONE

Insomma, la fase anticiclonica durerà più del previsto e rischia seriamente di protrarsi a lungo. La speranza è che tali proiezioni vengano riviste.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.