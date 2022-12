POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Anticiclone che sta per prendere il sopravvento, ciò nonostante permane qualche disturbo legato all’imponente flusso oceanico che scorre a nord delle Alpi. Tuttavia nel corso dei prossimi giorni, in modo particolare durante la prossima settimana, la struttura anticiclonica prenderà piede ancor di più dando luogo a un’anomalia meteo climatica davvero rilevante.

La fase di stabilità atmosferica vedrà qualche insidia, a detta di alcuni centri di calcolo internazionali, sempre legata alla circolazione atlantica. Ma per un vero e proprio cambiamento dovremo attendere la prima settimana di gennaio, quando ci sarà un tentativo più convincente di mettere fine al diktat dell’Alta Pressione. Per ora è un tentativo e in quanto tale andrà confermato.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto ci aspettiamo un ulteriore rinforzo dell’Alta Pressione, soprattutto ci aspettiamo un aumento delle temperature che nel corso della prossima settimana potrebbero raggiungere livelli davvero alti.

Le proiezioni termiche confermano anomalie imponenti, tant’è che in alcune zone d’Italia – segnatamente nelle aree insulari e al Sud – la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere punte di 24-25°C. Valori, giusto dirlo, che in realtà sono già stati sfiorati se non localmente raggiunti.

Poco o nulla di diverso da segnalare sino a Capodanno, se non qualche insidia legata al flusso oceanico che continuerà a scorrere a ridosso dell’arco alpino.

TIMIDI SEGNALI DI CAMBIAMENTO

Il trend evolutivo sembra non lasciare spazio a una svolta definitiva almeno sino all’Epifania. A quel punto, stante alcune proiezioni modellistiche – non tutte, giusto dirlo – potremmo assistere a una manovra invernale importante.

Manovra che potrebbe portare l’Alta Pressione a spostarsi in pieno Atlantico e da lì puntare verso nord. Contestualmente potrebbe svilupparsi un’altra struttura anticiclonica in Scandinavia che se confermata potrebbe spalancare le porte a un’irruzione fredda la cui traiettoria chiaramente andrà valutata cammin facendo.

IN CONCLUSIONE

Prendiamo atto dell’attuale fase anticiclonica e proviamo a capire se ci sarà una vera e propria svolta invernale nel mese di gennaio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.