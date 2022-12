POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Una prima perturbazione sta impegnando le regioni del Nord e l’alto Tirreno, confermando il cambiamento delle condizioni meteo climatiche più volte ipotizzato. Un cambiamento che ha radici complesse, difatti da un lato troviamo una massa d’aria fredda direttamente associabile al Vortice Polare, dall’altro lato troviamo un flusso perturbato oceanico che continua ad affluire sul Mediterraneo.

Un mix che anche nei prossimi giorni avrà risvolti importanti, sia in termini di temperature che di precipitazioni. Ma il focus dell’approfondimento odierna è il periodo natalizio, un periodo durante il quale potrebbero avvenire ulteriori scossoni a livello atmosferico. Il Vortice Polare debole, infatti, potrebbe dar modo ad altre irruzioni fredde di spingersi verso sud e puntare con maggiore decisione le nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Incentrando l’attenzione sui prossimi giorni, ovvero weekend e prima parte della prossima settimana, confermiamo il passaggio di almeno altre due perturbazioni. La prima sta transitando in queste ore, provocando fenomeni localmente intensi sul Nord Italia e in particolare sui settori ovest (laddove non mancano nevicate a bassa quota).

La seconda arriverà in serata e impatterà dapprima la Sardegna, estendendosi nel corso della giornata di sabato soprattutto sui settori tirrenici. Non mancheranno fenomeni localmente intensi, anche a carattere di nubifragio.

La terza è attesa a inizio settimana e dovrebbe coinvolgere le medesime zone, peraltro dobbiamo dirvi che nei prossimi giorni l’aria artica coinvolgerà parzialmente anche il Centro Sud – lato Adriatico – facilitando un calo della quota neve.

SORPRESE NATALIZIE

Osservando con attenzione i modelli matematici quel che possiamo dirvi è che anche nel corso delle prossime settimane l’Alta Pressione delle Azzorre proverà a spingersi in direzione nord. Inizialmente potrebbe esserci una rimonta anticiclonica sulle nostre regioni, con conseguente miglioramento meteo, ma in seguito potrebbe strutturarsi un imponente blocco anticiclonico.

Significa che le correnti atlantiche non avrebbero modo di spingersi sul nostro Paese e più in generale in Europa, mentre da nord-nordest potrebbe affluire aria fredda con conseguenze invernali particolarmente ficcanti. Anche in Italia.

IN CONCLUSIONE

Ovviamente torneremo sull’argomento non appena le proiezioni modellistiche saranno più chiare ma dicembre sembra davvero confermare un trend invernale molto interessante.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.