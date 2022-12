POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Davvero interessanti le proiezioni modellistiche delle ultime ore. I centri di calcolo internazionali ci mostrano scenari meteo climatici estremamente dinamici, difatti passeremo probabilmente da altre ondate di maltempo a un netto miglioramento associato a un forte rialzo delle temperature.

Tale manovra, evidentemente frutto di un’Alta Pressione che verrà a trovarci nel corso della prossima settimana, potrebbe rappresentare lo spartiacque tra l’attuale circolazione atmosferica e un riassetto della stessa in vista di Natale.

I modelli matematici capaci di spingersi più in là nel tempo, infatti, iniziano a intravedere interessanti manovre artiche proprio a ridosso del weekend natalizio.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto prima dovremo affrontare altre ondate di maltempo. Siamo entrati all’interno di una fase perturbata piuttosto complesso, perché da un lato – quello settentrionale – troviamo la massiccia irruzione artica mentre dall’altro lato – quello occidentale – permane una sostenuta attività ciclonica atlantica.

Le correnti zonali si spingono sul Mediterraneo, inglobando parte del freddo proveniente da nord, freddo che tuttavia sul nostro Paese arriverà smorzato e che andrà a coinvolgere Nord e successivamente – inizio settimana prossima – il lato adriatico.

Le precipitazioni potranno risultare localmente intense, specie sui settori tirrenici, con possibilità di locali nubifragi. Da segnalare nevicate sui rilievi, anche a quote interessanti sul Centro Nord.

SORPRESE NATALIZIE

Restiamo orientati su possibili sorprese natalizie perché come scritto in apertura andremo incontro a un riassetto della circolazione atmosferica continentale. Riassetto che dapprima dovrebbe portarci un periodo di Alta Pressione, peraltro di matrice subtropicale e quindi con temperature in deciso rialzo.

Dopodiché potremmo assistere a nuove spinte meridiane dell’Alta delle Azzorre con conseguente irruzione artica diretta verso sud. Possibile un po’ diretto coinvolgimento delle nostre regioni, quando ormai saremo a ridosso del Natale.

IN CONCLUSIONE

Dicembre che al momento sta rispettando le attese, portando con sé una dinamicità piuttosto vivace ed anche situazioni invernali da tenere costantemente sott’occhio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.