POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica ha subito cambiamenti sostanziali, cambiamenti che in molte zone d’Europa si sono tradotti in un’accelerazione invernale di tutto rispetto. Le condizioni meteo climatiche, dopo le perturbazioni dei giorni scorsi, tendono ormai verso un cospicuo miglioramento.

Guardando più in là nel tempo probabile che l’Alta Pressione possa insistere in loco sino a fine anno o addirittura fino ai primi giorni del 2023. A dargli man forte un sostenuto contributo mite subtropicale che andrebbe a creare solide fondamenta nella struttura anticiclonica. Ovviamente il tutto avverrebbe quale risposta a un possente affondo depressionario oceanico sulla Penisola Iberica e in sprofondamento verso il Nord Africa.

IL METEO A BREVE TERMINE

La fase perturbata che ha segnata, a tratti pesantemente, le prime due settimane di dicembre sta per lasciare strada a un miglioramento. Le schiarite sono già in maggioranza e nel corso della settimana natalizia prenderanno ancor più il sopravvento.

Il tempo sarà bello, stabile e soleggiato, ma attenzione alle nebbie – fitte – che potranno svilupparsi facilmente durante le ore più fredde. Coinvolgeranno maggiormente aree vallive e pianeggianti, ma ve ne potrebbero essere localmente sulle coste.

Qualche lieve insidia oceanica potrebbe riguardare il Nordovest e l’Alta Toscana, ma andrà confermata dalle uscite modellistiche d’inizio settimana.

VERSO IL NUOVO ANNO

L’ultima parte di dicembre potrebbe proseguire all’insegna della stabilità anticiclonica. E’ quanto emerge dalle ultimissime emissioni modellistiche, che a questo punto sembrano propendere decisamente per un rafforzamento del Vortice Polare.

Ora, tale rinforzo potrebbe condizionare negativamente anche i mesi successivi, ovvero gennaio e febbraio. Vedremo, fatto sta che le proiezioni modellistiche stagionali puntavano decise in direzione di un Inverno mediamente anticiclonico.

IN CONCLUSIONE

Ovviamente la speranza è che la situazione possa cambiare e che quella dinamicità che fino ad ora ha contrassegnato il mese di dicembre possa riproporsi al più presto.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.