POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come sottolineiamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica ha subito cambiamenti sostanziali, cambiamenti che in molte zone d’Europa si sono tradotti in un’accelerazione invernale di tutto rispetto. Le condizioni meteo climatiche, dopo le perturbazioni dei giorni scorsi, confermeranno ulteriore maltempo.

Guardando più in là nel tempo probabile che l’Alta Pressione possa venire a trovarci nel corso della prossima settimana, dopodiché potrebbe migrare nuovamente verso nord innescando un consistente blocco delle correnti zonali. A dargli man forte un’altra struttura anticiclonica, altrettanto possente, in posizionamento sulla Groenlandia e il tal modo il freddo artico avrà modo di spingersi verso sud.

IL METEO A BREVE TERMINE

Stiamo vivendo un’altra fase di maltempo su diverse regioni, con precipitazioni localmente intense. Precipitazioni anche a carattere di forte rovescio, soprattutto nelle regioni del comparto tirrenico laddove si prospettano ulteriori fenomeni anche a inizio settimana.

Confermiamo, infatti, il transito di altre perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico e si tratterà di perturbazioni che potrebbero dar luogo a ondate di maltempo di una certa rilevanza. Provenendo da ovest avremo evidentemente un maggiore coinvolgimento dei settori occidentali del nostro Paese, laddove non mancherà occasione per ulteriori nubifragi.

VERSO NATALE

L’ultima decade di dicembre potrebbe riservarci una discesa d’aria fredda direttamente dal Circolo Polare Artico, con effetti che potrebbero estendersi anche alle nostre regioni. Le temperature potrebbero calare nuovamente verso Natale, un calo che se confermato darebbe luogo a un peggioramento pienamente invernale. Significa che su varie regioni d’Italia, a partire dal Nord, le nevicate potrebbero spingersi a bassa quota.

IN CONCLUSIONE

Come avrete capito la situazione sta evolvendo verso una conferma di dinamiche atmosferiche che potrebbero riservarci sorprese di natura prettamente invernale nel corso del periodo natalizio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.