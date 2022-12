POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Al momento possiamo dirvi che i modelli matematici stanno cercando la quadratura del cerchio. Fare previsioni, di questi tempi, non è per nulla facile in virtù del fatto che le proiezioni meteo climatiche cambiano da un giorno all’altro.

Detto ciò non possiamo far altro che navigare a vista, cercando di focalizzare l’attenzione sull’imminente rimonta anticiclonica. Questo, ad oggi, è l’unico punto fermo modellistico e come ben sappiamo condizionerà pesantemente la settimana natalizia. Forse non tutta, perché proprio a ridosso del Natale s’intravedono novità perturbate derivanti da una costante attività depressionaria oceanica.

IL METEO A BREVE TERMINE

Al momento permane un’ampia circolazione depressionaria che condiziona il tempo soprattutto sui settori occidentali della nostra Penisola. Persisteranno fenomeni a carattere sparso, in particolare nelle aree tirreniche e in Sardegna.

Il miglioramento inizierà a palesarsi nella giornata di sabato, allorquando le schiarite prenderanno pian piano il sopravvento. Nella giornata di domenica dovremmo assistere a un ulteriore miglioramento, sintomo dell’Alta Pressione ormai imminente.

Nella prima metà della prossima settimana ci aspettiamo giornate ampiamente soleggiate, ma come detto dovremo prestare attenzione alle nebbie in sviluppo durante le ore più fredde. Nebbie che andranno a coinvolgere le aree pianeggianti e vallive. Le temperature diurne saliranno, mentre le minime si manterranno basse.

FINE ANNO

Proiettandoci verso la conclusione del 2023, il trend meteo climatico è tutt’altro che definito. Non sappiamo, al momento, se l’attività ciclonica oceanica sarà in grado di spodestare l’Alta Pressione.

Stante gli ultimissimi aggiornamenti, infatti, pare che la struttura anticiclonica abbia tutta l’intenzione di provare a resistere. Ciò significa che l’ipotesi freddo, in questo momento, viene presa meno in considerazione. L’incertezza è dettata dal Vortice Polare, visto in notevole rinforzo proprio durante il periodo natalizio.

Ovviamente vi sarà necessità di aggiornarsi, perché data la volubilità modellistica non possiamo escludere nuovi ribaltoni nel corso dei prossimi giorni.

IN CONCLUSIONE

Dicembre che potrebbe, tra non molto, prendersi una pausa di riflessione orientandosi verso scenari anticiclonici più consistenti. Dureranno? Vedremo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.