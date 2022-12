POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

1° Dicembre, esordio dell’Inverno dal punto di vista meteorologico. Esordio che sta avvenendo in un contesto d’instabilità atmosferica indotto dall’ultima perturbazione di novembre. Perturbazione che continuerà ad avere risvolti anche nel corso del fine settimana, complici ulteriori iniezioni d’aria fresca nord atlantica.

Attenzione però, perché a livello atmosferico stiamo registrando modifiche sostanziali dell’impianto circolatorio. Ribadiamo la strutturazione di un blocco anticiclonico ad alte latitudini, con conseguente discesa di aria fredda sull’Europa centro settentrionale. In un primo momento gran parte del freddo dovrebbe rimanere oltre le Alpi, puntando l’Europa occidentale. Poi, nella seconda settimana di dicembre, le carte in tavola potrebbero cambiare ancora e vedremo che risvolti potrebbero esserci per le nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Anzitutto occhio al fine settimana, perché come detto il vortice ciclonico andrà a rinvigorirsi determinando un peggioramento in varie zone d’Italia.

Prima nelle regioni centrali, con parziale coinvolgimento di alcune aree del Nord, dopodiché dovrebbe focalizzarsi nuovamente all’estremo Sud laddove potrebbero verificarsi le precipitazioni più intense. Stiamo parlando di possibili nubifragi, peraltro in aree dove già nei giorni scorsi è scesa tanta pioggia.

Seguirebbe una fase di variabilità barra instabilità, causa ulteriori apporti di aria nord atlantica.

SVOLTA ARTICA

Restiamo concentrati sulla possibile svolta artica che potrebbe materializzarsi verso l’Immacolata. L’Alta delle Azzorre dovrebbe migrare verso nord, direzione Groenlandia, in tal modo un ramo del Vortice Polare dovrebbe gettarsi in direzione sud-sudovest, coinvolgendo l’Europa occidentale.

Da valutare, a quel punto, la tenuta del blocco anticiclonico e in tal senso i modelli matematici ci stanno mostrando costantemente scenari differenti. Secondo alcuni potrebbe tenere, dirottando il freddo sul Mediterraneo, secondo altri potrebbe cedere determinando una deriva occidentale dell’aria fredda. Vedremo, per sciogliere le riserve dovremo aspettare ancora qualche giorno.

IN CONCLUSIONE

Comunque sia l’Inverno sta provando ad accelerare con decisione e il cambio di circolazione in atto potrebbe regalarci un mese potenzialmente esplosivo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.