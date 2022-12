POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo climatiche stanno mostrando connotati che non hanno nulla a che fare con il mese di dicembre. La presenza dell’Anticiclone Africano sta portando temperature letteralmente assurde, localmente avremo ancora valori pienamente primaverili.

Tuttavia la seconda parte della settimana porterà qualche disturbo di matrice atlantica, segnatamente nelle regioni del Nord e in Toscana laddove si vedranno anche delle precipitazioni. Dopodiché, questo dicono i vari modelli di previsione, si dovrebbe tornare in modalità “Anticiclone on”. Si prospetta un inizio 2023 all’insegna del sole e delle temperature superiori alle medie stagionali.

Per un cambiamento, degno di tal nome, si dovrà attendere almeno l’Epifania, senza peraltro che vi siano garanzie in tal senso.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto stiamo vivendo una fase meteo climatica assolutamente anomala. Il possente Anticiclone africano sarà costretto a difendersi nei prossimi giorni, allorquando alcune perturbazioni atlantiche torneranno a lambire l’arco alpino.

Così facendo porteranno nubi e precipitazioni – nevose – sui settori alpini centro occidentali. Pioverà in Liguria e Alta Toscana, localmente in modo abbondante. Nel resto d’Italia permarrà la stabilità atmosferica, seppur in presenza di un aumento della nubi sui settori tirrenici. Nubi associate a un incremento della ventilazione dai quadranti occidentali e le temperature potrebbero perdere temporaneamente qualche grado.

ANTICICLONE ANCHE A CAPODANNO

L’Alta Pressione dovrebbe rafforzarsi nuovamente a inizio anno, allorquando un nuovo affondo depressionario a ridosso della Penisola Iberica dovrebbe innescare un rafforzamento della matrice subtropicale.

Vivremo altre giornate simili alle attuali, con prevalenza di sole e temperature abbondantemente superiori alle medie stagionali.

Qualche novità potrebbe subentrare attorno all’Epifania, novità che al momento vengono prese in considerazione esclusivamente dai modelli matematici europei. Si tratterebbe di un ritorno del freddo, quindi dell’Inverno, ma fin tanto che non avremo un allineamento modellistico non possiamo escludere una permanenza dell’Alta Pressione.

IN CONCLUSIONE

Inverno che al momento è lontano anni luce dalle nostre regioni e a quanto pare potrebbe latitare ancora per lungo tempo, salvo ribaltoni meteo climatici attorno all’Epifania.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.