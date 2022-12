POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Cambiamenti da considerarsi imponenti, cambiamenti che stanno riguardando ovviamente la circolazione atmosferica del vecchio continente e che dovrebbero avere ripercussioni anche sulle nostre condizioni meteo climatiche.

Il freddo, di origine artica, dovrebbe riuscire a sfondare nelle regioni del Nord laddove si prospettano nevicate a bassissima quota. Stante gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, in particolare quelli europei, l’aria fredda potrebbe scivolare in direzione sudest coinvolgendo anche parte del Centro Sud.

Da valutare, nei prossimi giorni, eventuali sorprese nel corso della settimana natalizia allorquando le prospettive circolatorie potrebbero subire ulteriori scossoni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel corso della seconda parte della settimana transiteranno due perturbazioni di origine atlantica. La prima è attesa nella giornata di giovedì e dovrebbe colpire principalmente le regioni settentrionali e i settori tirrenici centro settentrionali. Si prospettano fenomeni localmente intensi, con abbondanti nevicate sull’arco alpino.

La seconda perturbazione è attesa durante il fine settimana e potrebbe avere un’evoluzione più complessa. Difatti nelle regioni del Nord affluiranno i primi sbuffi d’aria fredda con conseguente abbassamento della quota neve. I fenomeni dovrebbero riproporsi anche sulla fascia tirrenica e in Sardegna, da valutare in corso d’opera eventuali sconfinamenti in altre zone d’Italia, come ad esempio le adriatiche e la Sicilia.

FREDDO

Le condizioni meteo climatiche della prossima settimana, soprattutto della prima metà, dovrebbero orientarsi con decisione su frequenze prettamente invernali. Al Nord è confermato l’arrivo del freddo artico e le precipitazioni potrebbero assumere carattere nevoso anche a quote pianeggianti.

Come detto in apertura i modelli matematici europei vedrebbero un successivo coinvolgimento del lato orientale della nostra penisola e anche in questo caso i fenomeni potrebbero risultare nevosi a quote interessanti.

Da valutare, nei prossimi giorni, l’eventuale risposta del Mediterraneo ovvero la possibile formazione di un vortice ciclonico secondario. Se confermata tale ipotesi si avrebbero evidentemente delle complicanze previsionali importanti.

IN CONCLUSIONE

Inverno che si appresta a cominciare all’insegna dell’Artico ed anche dell’Atlantico, così come si conviene al periodo attuale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.