POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

In realtà le proiezioni meteo climatiche non stanno cambiando granché. Significa che il cambio di circolazione ipotizzato, con una serie di blocchi anticiclonici ad alte latitudini, avverrà e l’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico si proietterà in Europa dando luogo a un peggioramento chiaramente invernale.

Ciò che al momento non è chiaro sapere, lo ribadiamo, è il coinvolgimento dell’Italia. Se fino a qualche giorno a pareva scontato, nelle ultime ore abbiamo assistito a ribaltamenti modellistici importanti. Tutto, come sappiamo, dipenderà dalla tenuta dell’Alta Pressione delle Azzorre in proiezione meridiana.

IL METEO A BREVE TERMINE

In questo momento stiamo vivendo una fase particolarmente complessa, l’area ciclonica che da alcuni giorni sta impegnando il Mediterraneo ha ricevuto ulteriori apporti d’aria instabile e stiamo registrando una recrudescenza del maltempo.

Maltempo che si concentrerà soprattutto sui settori tirrenici e ionici, dove ci aspettiamo fenomeni particolarmente intensi. Vi saranno precipitazioni anche al Nord, mentre le adriatiche resteranno un po’ in ombra. La prossima settimana, almeno la prima parte, dovrebbe proporci un miglioramento eccezion fatta per le regioni settentrionali e l’alto Tirreno, laddove altra aria umida oceanica potrebbe provocare fenomeni sparsi.

INVERNO SI’, FORSE CI SIAMO

Come ribadito in apertura l’equilibrio che si sta creando è davvero fragilissimo. Dovremo cercare di capire se il blocco anticiclonico durerà o meno, quindi se il freddo avrà una deriva occidentale permanente. Ad oggi, guardando i modelli matematici, possiamo dirvi che in un primo momento sì, avrà la deriva occidentale ma in seguito – verso metà dicembre – la costante proiezione meridiana dell’Alta delle Azzorre potrebbe determinare un corposo coinvolgimento anche delle nostre regioni.

Aria artica che affluirebbe massicciamente, dando luogo a un peggioramento di chiaro stampo invernale che porterebbe le prime nevicate a bassissima quota.

IN CONCLUSIONE

Insomma, l’Inverno è in rampa di lancio e il mese di dicembre promette davvero grandi sorprese. Fredde sorprese…

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.