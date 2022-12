POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Proseguono i cosiddetti balletti modellistici. Le proiezioni meteo climatiche continuano a cambiare, giorno dopo giorno, in queste condizioni diventa difficile stilare un trend previsionale affidabile ma quel che emerge dai centri di calcolo internazionali è una minor durata della fase anticiclonica.

Stante le ultimissime emissioni, infatti, l’Alta Pressione potrebbe coinvolgerci solamente nella prima metà della settimana natalizia, dopodiché potrebbe lasciar strada a nuovi affondi depressionari di matrice oceanica. C’è anche un altro elemento da considerare, ovvero la progressiva strutturazione di un’Alta Pressione sulla Scandinavia.

IL METEO A BREVE TERMINE

In queste ore sta transitando un’altra forte perturbazione, con effetti rilevanti soprattutto al Centro Nord. Segnaliamo la possibilità di intense nevicate fin sul piano in Piemonte e sui settori occidentali emiliani, così come cadrà copiosa in Liguria. Poi vi saranno piogge, anche forti sui settori tirrenici.

La circolazione depressionaria continuerà ad arrecare precipitazioni nella giornata di venerdì, concentrate maggiormente sulla fascia tirrenica, mentre da sabato arriveranno schiarite via via più consistenti che a partire da domenica prenderanno il sopravvento annunciando l’intervento dell’Alta Pressione.

VERSO CAPODANNO

Alta Pressione che manterrà il tempo stabile, peraltro con temperature in rialzo nei valori massimi, almeno sino a giovedì. A quel punto i modelli matematici ipotizzando l’ingresso di una nuova depressione atlantica che andrebbe a far peggiorare il tempo sotto Natale.

Riprendendo quanto scritto in apertura, ovvero la graduale strutturazione di un’area di Alta Pressione sui settori scandinavi, a ridosso del Capodanno vi sarà da monitorare la possibilità che aria fredda artica torni a scivolare in direzione sud.

Ipotesi da tenere in debita considerazione, ipotesi che potrebbe spalancare le porte a una successiva fase invernale piuttosto vivace.

IN CONCLUSIONE

Dicembre che conferma dinamicità atmosferica particolarmente incisiva e che potrebbe proseguire anche nella seconda parte del mese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.