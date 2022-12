Le fortissime piogge che si sono abbattute nella giornata di sabato, soprattutto nella tarda giornata, accompagnate da temporali e vento forte, hanno causato una situazione di emergenza in provincia di Messina, in particolare nell’area dei monti Peloritani rivolti verso il Mar Tirreno. Alcune stazioni meteo hanno registrato 300 mm e oltre di pioggia.

Particolarmente critica la situazione nella città di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, dove sono state trascinate auto per le piogge torrenziali, mentre delle persone sono rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni, nelle auto a causa degli allagamenti.

La situazione meteo è migliorata da quelle parti, e i temporali che hanno generato questa situazione di estrema emergenza si sono portati verso il Mar Ionio.

Tra le località interessate dalle piogge torrenziali, con disagi ci sono Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore. Si segnalano frane e smottamenti, sottopassi allagati. Ma anche l’esondazione di torrenti.

Ancora una volta la Sicilia osserva precipitazioni estreme, che sono poi divenute ormai una costante. Infatti, quasi ad ogni peggioramento, con una circolazione atmosferica ideale, si formano aree nuvolose con pioggia torrenziale nel vero senso del termine, che scaricano quantità notevolissime d’acqua in tempi molto brevi.

E di ciò bisogna tenerne conto, perché questa novità sta diventando una costante del clima siciliano, dove soprattutto i rilievi ed il il mare caldo esaltano le nubi derivanti dal transito di perturbazioni che altrove non causano fenomeni così violenti.

Non bisogna confondere le alluvioni lampo, che sono fenomeni localizzati, con gli effetti su tutto il resto della regione. Infatti, il maltempo ancora una volta si è accanito su aree ristrette, e le piogge non sono state abbondanti ovunque come in dovrebbe essere in questo periodo dell’anno, che lo rammentiamo è il più piovoso dei 12 mesi in Sicilia.

Spesso si parla di tropicalizzazione del clima, e questi probabilmente sono i risultati, soprattutto in Sicilia, dove il meteo estremo ormai è quasi all’ordine del giorno.