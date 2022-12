Dicembre ha portato condizioni meteo a Milano invernali, infatti la temperatura media minima di Linate sino al 17 è stata di 1,9 °C, mentre quella massima di 6,1 °C. Sono valori vicini alla media, soprattutto quelli massimi, mentre la minima è lievemente superiore, ciò è dovuto soprattutto dalla presenza di nubi è anche di precipitazioni che hanno ridotto le inversioni termiche. La temperatura minima del periodo è stata raggiunta il 15 dicembre con -2 °C ed il 7 dicembre con -2,1 °C. La temperatura massima di tutto il periodo è stata di 9,4 °C il 5 dicembre.

Si può dire perciò che a Milano il clima invernale. La neve non si è vista, ma in effetti in dicembre non è un fenomeno così frequente, tuttavia non è assente come media. È stata vista ad esempio, cadere l’8 dicembre del 2021. Fiocchi sono caduti anche nei primi giorni di dicembre di alcuni degli anni precedenti. Qualche giorno fa fiocchi di neve misti a tanta pioggia sono comunque comparsi, nel picco delle precipitazioni serali di giovedì 15.

La pioggia caduta è prossima alla media del mese di dicembre, ma siamo in deficit molto in portante per quanto concerne il valore annuale, ormai attestato a circa il 50% della precipitazione che dovrebbe cadere nell’intero periodo. Quindi c’è un deficit pluviometrico molto importante.

Abbiamo osservato le previsioni meteo per le prossime due settimane, ma si deve tener conto che queste potranno oscillare e anche di parecchio per quanto riguarda la temperatura prevista, e si ottiene un valore medio nei prossimi 15 giorni che nelle massime è di circa 6,8 °C e nelle minime di 2,8 °C. Sostanzialmente sono valori poco sopra la media.

Sembrerebbe che nei prossimi 15 giorni non ci saranno gelate, oltretutto anche le precipitazioni previste sono molto esigue, e parliamo di nemmeno 3 mm attesi. La giornata più fredda potrebbe avere una minima di 0 °C, mentre la temperatura massima più bassa attorno a 4 °C e prevista per martedì 20. La più calda addirittura di 10 °C il 26 dicembre. E in effetti tra Natale e Santo Stefano ci sarà il probabilmente il clou del periodo mitissimo, con foschie e nebbie ma con temperatura assolutamente sopra la media.

Per le precipitazioni a Milano sembrerebbe che dovremmo attendere gennaio, quando ne sono previste parecchie anche sopra la norma. Oltretutto si verificherà un abbassamento della temperatura con un moderato rischio di ondata di gelo. A questo punto ci sarebbe la possibilità di neve in città, fenomeno che con abbondanza non cade dal 28 dicembre 2020.

Milano ha visto condizioni meteo anomale in quest’ultimo decennio, con scarsissime precipitazioni nevose, molto spesso relegata fioccate. Le temperature hanno prevalso con valori superiori alla media, con estati asfissianti ormai indimenticabili, e inverni tutto sommato non rigidi considerando la media. Abbiamo avuto periodi piovosi.

Ma va specificato che la neve a Milano deve cadere ogni anno per alcune decine di centimetri, dovrebbe imbiancare le strade, questa è la norma meteo climatica per la città.