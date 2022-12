A Rabbit Kettle, Territori del Nordovest, è stata registrata più fredda temperatura in Canada durante il mese di dicembre in oltre 40 anni. La stazione meteo ha raggiunto – 53,4 gradi C. L’ultima volta che il Canada ha registrato una temperatura così bassa a dicembre è avvenuto nello Yukon con una temperatura di -55 gradi nel dicembre 1980.

Sono temperature terribilmente basse, paragonabili a quelle siberiane, ma con un’origine del tutto diversa, in quanto maturano sotto forti tempeste provenienti dall’Artico.