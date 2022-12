Dopo una brevissima tregua dal Maltempo e l’arrivo dell’ennesima perturbazione su Giovedì 8 Dicembre, ecco che tra Venerdì 9 e Sabato 10 un’altra perturbazione si scaglierà con il suo carico di pioggia contro parecchie regioni d’Italia.

Insomma, anche nel medio termine non si intravede alcun cambiamento nella circolazione generale con l’area del Mediterraneo e l’Italia sempre meta di perturbazioni pronte a mantenere un contesto meteorologico spesso instabile o a tratti anche perturbato.

Quali saranno allora le giornate peggiori nei prossimi giorni e soprattutto quali saranno le aree maggiormente colpite? Partiamo subito dalla Vigilia del weekend. Venerdì 9 inizierà con tante piogge al Nord e su gran parte del Centro con anche copiose nevicate intorno ai 1200/1300m sul comparto alpino e sulle cime più alte dell’Appennino settentrionale. Poi nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico inizierà a dare qualche spiraglio di miglioramento al Nord e sul versante centrale adriatico mentre continuerà a piovere in forma più evidente su quello tirrenico.

Isola felice sarà il Sud dove oltre ad un discreto soleggiamento alternato ad annuvolamenti irregolari, la persistenza dei venti orientati da Scirocco contribuirà a mantenere un contesto climatico davvero mite e gradevole con temperature massime che potrebbero addirittura superare i 20°C specie sulle due isole maggiori.

Anche l’inizio del weekend mostrerà segnali poco incoraggianti sul fronte atmosferico. Ancora piogge bagneranno le regioni di Nordest. Più asciutto sul Nordovest, mentre un forte maltempo si attiverà al Centro, sulle due isole maggiori ed entro sera anche al Sud in particolare sul comparto del basso Tirreno.

Solo in quel di Domenica il forte maltempo comincerà a perdere di energia. Non attendiamoci però un giorno di festa all’insegna di un ritorno al bel tempo. Anzi, a dire il vero ci sarà ancora spazio per nubi e piogge anche se decisamente meno intense e distribuite inoltre in forma molto irregolare.