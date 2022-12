L’Inverno è appena agli inizi, ma ha subito mostrato una svolta meteo radicale in Europa rispetto all’andamento degli ultimi mesi. Il grande freddo ha infatti invaso l’Europa Centro-Settentrionale, con temperature ben al di sotto delle medie stagionali.

Questo avvio d’inverno rigido deriva dall’afflusso di masse d’aria fredde artiche con contributi anche di diretta provenienza russa. L’Italia sta risentendo solo marginalmente del freddo presente in Europa e nel complesso prevale un clima relativamente mite, almeno al Centro-Sud.

Cosa potrebbe accadere adesso nel prosieguo dell’inverno è difficile dirlo. Di certo possiamo stilare un bilancio dell’autunno da poco terminato, almeno quello meteorologico che si è chiuso alla data del 30 Novembre 2022.

Autunno fra i più caldi e anno 2022 il più caldo di sempre

Le anomalie calde che ci siamo portati appresto dall’estate hanno condizionato anche buona parte dell’autunno. Il trimestre da settembre a novembre si è posizionato al terzo posto nella classifica degli autunni più caldi dal 1800 ad oggi, con uno scarto dalla norma pari a +1,27°C sul periodo 1991-2020.

Nel dettaglio, il Nord Italia è stata l’area più calda e da queste parti l’autunno 2022 è risultato il secondo più caldo della serie, addirittura il primo per le temperature massime. L’autunno in assoluto più caldo risulta essere quello del 2014, con un’anomalia appena superiore pari a +1,32°C rispetto al trentennio 1991-2020.

In questo contesto di un autunno così caldo, non ha fatto eccezione il mese di Novembre che ha chiuso con un’anomalia media a livello nazionale pari a +0,94°C rispetto alla media 1991-2020. Il mese di Novembre è risultato il nono più caldo, ben lontano da quello del 2014 che ebbe un’anomalia di +2,21°C.

Il dato relativo all’anno meteorologico 2022 (che va dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022) conferma un’anomalia positiva di +0,98°C rispetto al trentennio 1991-2020. In assoluto si tratta dell’anno più caldo mai registrato, ma così sarà con ogni probabilità anche per quanto concerne l’anno solare.

Il mese di Dicembre in corso risulta essere piuttosto freddo sull’Europa Centro-Settentrionale e qui va in controtendenza generale rispetto agli ultimi mesi. In Italia la situazione è ben diversa e al momento non sembrano in vista delle importanti e durature fasi rigide da qui sino al Natale.