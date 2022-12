Un violento temporale ha interessato la capitale del Portogallo con pioggia torrenziale caduta per oltre due ore. Allagamenti si sono verificati un po’ ovunque, abbiamo visto auto trascinate via dall’acqua. Gli allagamenti peggiori si sono avuti soprattutto nella zona dell’aeroporto, che per brevi periodi è stato anche chiuso ai voli.

Le immagini mostrano centri commerciali allagati, abitazioni, negozi. Auto sepolte dall’acqua nei parcheggi. Un evento meteo straordinario per la città, non abituata a ricevere grandi quantità di pioggia in tempi molto ristretti. Ciò è tipico di molte città oceaniche. Purtroppo, dalle notizie di stampa rileviamo che c’è stata anche una vittima.