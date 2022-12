Dicembre sta regalando un contesto meteo molto movimentato, con il freddo artico che intanto invade l’Europa. L’ondata di maltempo di questo Ponte dell’Immacolata avrà caratteristiche invernali almeno sul Nord Italia, ma sarà solo un assaggio di quello che ci aspettiamo per la prossima settimana.

Lo scenario resta infatti particolarmente turbolento, con nuovi passaggi perturbati che condizioneranno il meteo sull’Italia. La nuova settimana partirà con un deciso raffreddamento, per l’intrusione di una massa d’aria artica da domenica che poi toccherà l’apice lunedì.

Il calo termico si estenderà a quasi tutta l’Italia con gelate attese su aree interne del Centro-Nord, fino in pianura, laddove prevarranno ampi rasserenamenti. La colonnina di mercurio scenderà diffusamente sotto media soprattutto tra il Nord e i settori adriatici, dove si respirerà aria pienamente invernale.

L’instabilità interessa il medio versante adriatico ed il Sud, con anche qualche nevicata fino in collina lungo l’Appennino delle regioni centrali. Si tratterà comunque di fenomeni piuttosto modesti e fugaci, in attesa dell’ingresso di un peggioramento ben più organizzato.

Neve in pianura prossima settimana

Il freddo tenderà a radicarsi nei bassi strati, proprio nel momento in cui una nuova perturbazione atlantica da ovest accorrerà verso l’Italia. Il tempo peggiorerà tra martedì 13 e mercoledì 14 con precipitazioni diffuse. L’aria più mite ed umida tenderà a scorrere al di sopra di quella più fredda.

Al momento ci sono discrete possibilità di neve fino a quote basse e probabilmente anche in pianura sulle regioni del Nord. Mancano ancora troppi giorni per poter entrare nel dettaglio della distribuzione dei fenomeni, in quanto tutto dipenderà dalla posizione del minimo che accompagnerà la perturbazione.

Le nevicate, di entità tutta da definire, potrebbero interessare più facilmente le pianure a sud del Po ed in particolare l’Emilia Romagna. Anche la Toscana potrebbe rientrare nella neve a bassa quota o in pianura, specie i settori centro-settentrionali.

Sul resto d’Italia dovrebbe invece prevalere l’afflusso più mite e perturbato atlantico. La tendenza è quindi ancora suscettibile di ampie modifiche, ma nei prossimi giorni ci dovrebbero essere le condizioni per le prime vere nevicate in pianura sulla Val Padana.