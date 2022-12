Una nuova circolazione di bassa pressione si sta organizzando sulla Penisola Iberica e condizionerà il meteo sull’Italia. Una prima perturbazione è attesa nella seconda parte della giornata dell’Immacolata. Tutto il ponte festivo sino al weekend sarà comunque condizionato dal maltempo.

Il fronte perturbato, trasportato da correnti più miti di origine atlantica, si troverà ad interagire con l’aria fredda artica affluita nel frattempo sul Nord Italia. La massa d’aria fredda, intrappolata al suolo, sarà quindi la causa del previsto arrivo della neve fino a quote localmente molto basse. Ciò accadrà almeno in una prima fase.

Gli effetti della perturbazione si avvertiranno nel corso dell’8 Dicembre, con arrivo di prime piogge e rovesci dapprima sulle aree del medio ed alto versante tirrenico. Verso sera il sistema frontale risalirà anche verso il Nord Italia, portando precipitazioni diffuse inizialmente deboli ed in successiva intensificazione.

Le prime nevicate quindi interesseranno i settori alpini occidentali e l’Appennino Settentrionale a partire dalla sera dell’8 dicembre, con accumuli inizialmente di poco conto e un po’ più significativi tra il settore delle Alpi Cozie e le Alpi Marittime.

Le aree dove sono previste nevicate a bassa quota

Il limite delle nevicate, inizialmente attorno ai 600-800 metri, dovrebbe poi abbassarsi notevolmente tra la notte ed il mattino del 9 dicembre, in concomitanza della prevista intensificazione delle precipitazioni che traghetteranno ulteriore freddo verso il suolo

Le proiezioni indicano la possibilità di neve a bassa quota su alcuni settori del Nord-Ovest, principalmente tra il Piemonte ed alcuni settori interni della Liguria. I fiocchi potrebbero arrivare a coinvolgere le pianure soprattutto tra cuneese ed astigiano, dove probabilmente la neve si potrà anche temporaneamente posare al suolo.

Fiocchi misti a pioggia, sempre nelle prime ore di venerdì, non sono da escludere su Alessandria, ma anche su Novara. Altre nevicate a bassa quota si potrebbero verificare su alcuni fondovalle alpini e prealpini in Lombardia, tra lecchese e bergamasco, ma anche sulla Val d’Adige, oltre che su Aosta e Bolzano.

Nel corso della giornata del 9 dicembre il limite delle nevicate dovrebbe risalire sin verso gli 800/1000 metri, salvo situazioni locali dove la neve scenderà ancora a quote più basse. Le precipitazioni tenderanno a concentrarsi tra Lombardia e Nord-Est, mentre si attenueranno al Nord-Ovest.

Quale evoluzione attenderci per il weekend? Sabato ulteriori nevicate interesseranno le Alpi Centro-Orientali sopra i 1000 metri, con quota neve in brusco calo dalla sera per l’arrivo di aria più fredda. Domenica le nevicate raggiungeranno l’Appennino, fino a quote collinari sulla dorsale tosco-emiliana.