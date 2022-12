METEO SINO AL 2 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Infiltrazioni umide atlantiche condizionano il meteo su parte d’Italia, anche per via di un parziale indebolimento dell’alta pressione. Gli effetti sono più evidenti al Nord e su buona parte delle regioni centrali, con qualche piovasco. Un nuovo impulso perturbato si avvicinerà per metà settimana, sospinto da correnti umide occidentali più decise.

La perturbazione farà il suo ingresso giovedì e avrà un effetto più incisivo rispetto alla precedente. Si prevede qualche precipitazione un po’ più diffusa al Nord e su parte delle regioni centrali, mentre il Sud resterà al riparo così come buona parte del medio e basso versante adriatico. Venerdì 30 il fronte si estenderà sul Centro Italia, con delle precipitazioni più diffuse sul versante tirrenico.

A partire da San Silvestro e poi per Capodanno si conferma il prepotente ritorno dell’alta pressione subtropicale con il cuore che si posizionerà proprio sull’Italia. Ne deriverà un inizio di nuovo anno all’insegna della stabilità e del caldo anomalo particolarmente accentuato in montagna. Il sole non sarà presente ovunque, avremo disturbi nuvolosi al Nord e delle nebbie in pianura.

Un possibile cambiamento potrebbe subentrare già dal 2-3 Gennaio, per l’avanzata di un fronte atlantico che potrebbe scalfire l’anticiclone e con effetti ancora più evidenti al Nord. Al momento non s’intravede il ritorno verso condizioni di maggiore dinamicità di stampo invernale, con temperature che si manterranno miti per il periodo.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 28 Dicembre 2022: tempo uggioso in Val Padana e sulla Liguria con qualche debole pioviggine. Addensamenti compatti interesseranno anche le regioni del medio ed alto versante tirrenico, con qualche piovasco più frequente sull’Alta Toscana. Ampie schiarite prevarranno sulle regioni adriatiche e al Sud.

Giovedì 29 Dicembre 2022: l’anticiclone lascerà spazio al passaggio di una perturbazione, con piogge in giornata sulla Val Padana centro-orientale e sulla Liguria, ma anche sulle Alpi Centro-Occidentali. Peggiora in Toscana. Resisterà il sole al Sud e sul versante adriatico.

Venerdì 30 Dicembre: uggioso al Nord, con piogge tra Levante Ligure, Emilia e Friuli. Il fronte si estenderà alle regioni centrali, con piogge e qualche rovescio sul versante tirrenico e sulle Marche.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone tornerà molto forte da San Silvestro, con stabilità e ancora caldo anomalo per il periodo. Alcuni disturbi insisteranno al Nord. La fase di bel tempo non dovrebbe durare a lungo, per un fronte atlantico pronto ad intervenire subito dopo Capodanno.